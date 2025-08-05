Lego celebra i 60 anni della Shelby Cobra 427 S/C con un set pensato per tutti gli appassionati di motori e modellismo. Composto da 1.241 pezzi e realizzato in scala 1:10, riproduce con attenzione ogni dettaglio della celebre sportiva americana degli anni Sessanta. Tra gli elementi spiccano cofano apribile, sterzo funzionante e motore V8. Inclusi nel set anche accessori come la cassetta degli attrezzi, un trofeo e una banconota da 100 dollari, omaggio a Carroll Shelby.
La Lego Icons Shelby Cobra 427 S/C è una riproduzione fedele in scala 1:10 dell’automobile che ha fatto la storia delle corse negli anni Sessanta. Il set si inserisce nelle celebrazioni per il 60° anniversario della Cobra originale.
Dettagli tecnici del set
Il nuovo set è composto da 1.241 elementi. Le dimensioni complessive del modello montato sono: 13 cm di altezza, 19 cm di larghezza e 19 cm di profondità. Fra gli elementi interattivi spiccano: sterzo funzionante, portiere apribili, cofano e bagagliaio accessibili, un motore V8 ricreato con accuratezza.
La livrea del modellino richiama fedelmente quella della Cobra reale: carrozzeria blu con doppia striscia bianca centrale, griglia anteriore a bocca larga e scarichi laterali.
Accessori e citazioni storiche
Il set include anche accessori pensati per raccontare visivamente la storia della vettura. Tra questi: una cassetta degli attrezzi inseribile nel vano posteriore, un estintore posizionato tra i sedili, un trofeo simbolico ed una banconota da 100 dollari, in riferimento a un aneddoto legato a Carroll Shelby: si racconta che Shelby fosse solito sfidare i passeggeri a trattenere una banconota da 100 dollari durante l’accelerazione della Cobra. Nessuno ci riusciva.
Un modello che racconta una storia
La Shelby Cobra con motore 427 FE è considerata uno dei riferimenti assoluti nel panorama automobilistico statunitense. Nata dall’esigenza di competere con le rivali più performanti — tra cui le Ferrari GTO e le Corvette con motore Big Block — la Cobra fu riprogettata da Shelby e dal suo team per ospitare il potente 427. La trasformazione interessò tutti gli aspetti dell’auto: telaio rinforzato, sospensioni indipendenti ridisegnate, carrozzeria ampliata per accogliere pneumatici più larghi e una dinamica di guida rivisitata per adattarsi all’aumento di potenza.
Dopo una prima fase produttiva, la Cobra 427 S/C tornò in produzione nel 1997 nella versione CSX4000, proposta in due varianti di carrozzeria: in alluminio o in fibra di vetro.