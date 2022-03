Al Lego Store Milano San Babila fino all’8 aprile una vera BMW M 1000 RR e il bellissimo Set Lego gareggeranno per conquistare passanti e appassionati!

Dopo il lancio del nuovo set Lego Technic BMW M 1000 RR, Lego e BMW Motorrad hanno pensato ad una nuova iniziativa per regalare un pizzico di adrenalina agli appassionati milanesi di moto e del mattoncino. Fino all’8 aprile, la vetrina principale del Lego Store Milano San Babila si trasformerà in uno speciale garage, che ospiterà una vera BMW M 1000 RR.

Inserita in uno speciale set up ed affiancata dal bellissimo modellino gemello Lego in scala 1:5, questo simbolo dell’eccellenza ingegneristica catturerà lo sguardo dei passanti curiosi e dei fan dei due brand, che non resisteranno ad entrare per toccarla con mano.

Un’occasione unica per ammirare e fotografare le due moto insieme: grandi e piccoli, infatti, potranno ammirarne i dettagli, sognarne le prestazioni, scoprirne varie curiosità attraverso un totem, ed essere protagonisti di scatti da condividere sui propri canali social con gli # dedicati di LEGO e BMW Motorrad.

Per chi vuole rivivere l’adrenalina della supersportiva anche a casa, è disponibile il set Lego Technic BMW M 1000 RR, che riproduce tutti i dettagli originali con 1.920 pezzi: un modello tecnicamente molto accurato e con un design molto elegante.

Tra le caratteristiche: un cambio nuovo a tre velocità completamente funzionante, sospensioni anteriori e posteriori, sterzo anteriore, una catena d’oro, tre diverse opzioni di dashboard del cruscotto e un parabrezza placcato. Progettato per un’esperienza di puro divertimento, il set include anche un cavalletto e una targa da esposizione.

