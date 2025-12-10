Les Hommes Eyewear Black Label presenta la collezione invernale 2025 2026, creata e distribuita da Key Optical Europe, vanta montature in acetato premium lavorate artigianalmente che definiscono un’estetica maschile sobria e scolpita. I modelli da sole propongono forme rettangolari e affusolate con lenti gradient in abbinamenti mirati, mentre le montature da vista puntano su geometrie essenziali e varianti colore Crystal Grey, Crystal Khaki, Crystal Clear, Black, Tortoise e Tortoise Yellow.
Nella collezione Les Hommes Eyewear Black Label, l’occhiale non è pensato come semplice aggiunta al guardaroba, ma come architettura di precisione. Una struttura visiva che dialoga con i tratti del volto, li evidenzia, li scolpisce e finisce per diventare una proiezione dell’identità di chi la indossa.
L’approccio è chiaro: linee essenziali, volumi calibrati, attenzione rigorosa ai particolari. Il risultato è un’estetica sobria e scolpita che restituisce all’uomo una eleganza silenziosa, capace di attraversare stagioni e tendenze senza apparire legata a un momento specifico.
Artigianalità in acetato: il tocco Made in Italy
Alla base della collezione c’è una scelta precisa di materiali e lavorazioni. Tutte le montature sono realizzate in Italia con acetati premium, selezionati per qualità, resa cromatica e risposta alla modellazione.
La purezza del tratto incontra la forza della materia: l’acetato viene lavorato come se fosse un materiale architettonico, scolpito in spessori e curvature che definiscono la personalità di ogni modello. Il sapere artigianale italiano emerge nella precisione degli incastri, nella cura delle finiture, nella coerenza tra design e comfort.
Ne deriva una collezione che non cerca effetti gridati, ma costruisce una presenza chiara, riconoscibile, attraverso frontali geometrici ma mai rigidi, profili pensati per seguire il volto, palette cromatiche che interpretano il lessico di Les Hommes con una chiave contemporanea.
Linea sole: geometrie scolpite e lenti gradient
La parte sole della collezione Black Label si concentra su due modelli, LH651S e LH650S, che interpretano in modi diversi lo stesso concetto: uno sguardo deciso, valorizzato da montature in acetato e lenti gradient abbinate con cura.
LH651S: il rettangolare che guarda al futuro
Il modello LH651S rilegge la montatura rettangolare in chiave contemporanea. Le linee compatte e il profilo deciso creano un frontale che si appoggia sul volto con carattere, mantenendo comunque una leggibilità sobria. È proposto in tre varianti colore, con abbinamenti studiati tra montatura e lenti:
- Crystal Grey con lenti gradient giallo-verdi, per un contrasto raffinato che gioca sulla trasparenza dell’acetato;
- Crystal Khaki con lenti gradient argento, che accentuano la dimensione urbana del modello;
- Tortoise con lenti marroni, scelta che richiama un’eleganza più tradizionale, reinterpretata nel linguaggio Les Hommes.
LH651S è un occhiale da sole che coniuga precisione formale e attitudine metropolitana, pensato per accompagnare tanto i look business quanto quelli più informali.
LH650S: suggestioni rétro in chiave grafica
Il modello LH650S si distingue per un design affusolato e grafico che richiama atmosfere rétro senza scadere nella citazione letterale. La montatura lavora molto sui profili: le linee si assottigliano, si allungano, definendo un occhiale dalla presenza decisa ma perfettamente inseribile nel guardaroba quotidiano. Le varianti colore dialogano con questa anima ibrida:
- Black con lenti sfumate grigio/blu, per chi preferisce il nero come segno netto e versatile;
- Crystal Clear con lenti grigie, che valorizza la trasparenza dell’acetato e crea un effetto più leggero sul volto;
- Tortoise Yellow con lenti verdi, punto di incontro tra radici classiche e una nota cromatica più personale.
LH650S è un accessorio capace di bilanciare stile e carattere, ideale per chi desidera un occhiale da sole riconoscibile ma non eccessivo.
Montature da vista: rigore grafico e versatilità quotidiana
Accanto alle proposte sole, la collezione Les Hommes Eyewear Black Label presenta due modelli da vista, LH651 e LH650, che portano nella dimensione quotidiana lo stesso linguaggio di architettura discreta.
LH651: geometria che si fa misura
Il modello LH651 interpreta ancora una volta il tema della montatura rettangolare, ma con una ricerca mirata sulla percezione del volume. Le linee geometriche vengono alleggerite da profili più morbidi, creando un equilibrio tra rigore grafico e versatilità.
Proposto in Crystal Grey, Crystal Khaki e Tortoise, LH651 esprime con immediatezza quella eleganza silenziosa che definisce la linea Black Label: un occhiale che si nota senza bisogno di alzare la voce, adatto a chi vive la montatura come parte integrante del proprio modo di presentarsi.
LH650: purezza del tratto e attenzione al dettaglio
Il modello LH650 lavora su una forma geometrica che unisce precisione e una certa dose di originalità. Le proporzioni sono curate in modo da valorizzare la purezza del tratto, lasciando che il disegno della montatura parli attraverso spessori, angoli e curvature.
Disponibile nelle varianti Black, Crystal Clear e Tortoise Yellow, LH650 è pensato per chi desidera portare con sé lo stile Les Hommes in ogni occasione: dall’ufficio alle serate, dai momenti più formali alle situazioni informali in cui l’occhiale resta protagonista.
La collezione Black Label gioca su una gamma di colori calibrata che racconta l’uomo Les Hommes come figura urbana, consapevole, lontana da eccessi.
