Per la prima volta, Levi’s, il designer giapponese Nigo e Nike firmano una collaborazione a tre. Il risultato è la Levi’s x Nigo x Nike Air Force 3 Low: una sneaker che unisce denim vintage, dettagli di archivio e know-how tecnico. Lanciata in colorazione Olive Gray, la scarpa propone una costruzione premium e uno storytelling visivo che celebra la cultura street.
Una fusione tra heritage americano, estetica giapponese e linguaggio street globale
Partendo dalla Air Force 3 Low, una silhouette introdotta da Nike nel 1988, il designer giapponese Nigo ha riletto la scarpa attraverso la sua estetica personale, fortemente legata al denim vintage e alla cultura pop degli anni ‘70 e ’80. Il risultato è una sneaker che racchiude tre mondi in uno: l’autenticità Levi’s, la visione d’archivio di Nigo e l’heritage sportivo Nike.
L’approccio progettuale riflette il metodo distintivo di Nigo: attingere al passato per trasformarlo in presente. A ispirare il design, anche una sneaker Levi’s degli anni ’70, poco conosciuta ma ancora presente negli archivi del brand, che ha fornito spunti per le proporzioni e i dettagli costruttivi.
Denim sbiadito e suede testurizzato: i materiali parlano la lingua dell’identità
La Levi’s x Nigo x Nike Air Force 3 Low si distingue subito per una costruzione materica pensata per evocare una bellezza imperfetta e autentica. La tomaia in denim sbiadito si combina con inserti in suede testurizzato, in un equilibrio di texture che valorizza le irregolarità e la storia di ogni materiale. Ogni scarpa è pensata per mostrare il tempo, non per nasconderlo. A completare il look, una serie di elementi simbolici:
- Il Red Tab Levi’s sulla scarpa destra, firma immediatamente riconoscibile del brand;
- Uno Swoosh metallico a effetto lucido che riflette la luce, aggiungendo contrasto visivo;
- L’intersuola in Eva con finitura ingiallita, per un effetto “vintage” ricercato;
- La suola in gomma che mantiene le prestazioni Nike in termini di aderenza e durata.
La sneaker è proposta in una tonalità Olive Gray, elegante e versatile, che permette al gioco materico di emergere con forza.
Una campagna cinematografica in tre atti
Per il lancio, Levi’s ha affidato la regia della campagna a Anton du Preez, che ha dato vita a tre cortometraggi suggestivi e coerenti con lo spirito della collezione. Ogni episodio racconta un contesto quotidiano — Mechanic, Fishing, Camping — trasformandolo in uno scenario simbolico dove la sneaker diventa protagonista.
Protagonisti dei film sono James Burke, Dan Mellor e Anthony Fenton, ciascuno portatore di una diversa declinazione dello stile Levi’s x Nigo x Nike. La direzione fotografica è curata per trasmettere un senso di vissuto, esplorando ambienti in cui le scarpe non sono solo accessorio, ma parte attiva della narrazione.
