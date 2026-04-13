- “Space” è l’anteprima mondiale dell’installazione immersiva Lexus ispirata alla Lexus LS Concept, visitabile al Superstudio Più (Via Tortona 27, Milano) dal 21 al 26 aprile 2026.
- Insieme a “Space” sono esposte quattro opere del programma Discover Together 2026: lavori di Kyotaro Hayashi e Yumi Kurotani (Giappone), Guardini Ciuffreda Studio (Italia), Random Studio (Paesi Bassi) e un team diffuso di designer Lexus con maestri artigiani giapponesi.
- Il tema curatoriale 2026 è “Discover your space”: esplora il concetto di spazio personale attraverso opere esperienziali che hanno come motivo ispiratore la Lexus LS Concept.
Lexus presenta l’anteprima mondiale di “Space”, installazione immersiva ispirata alla Lexus LS Concept, alla Milano Design Week 2026. L’opera è visitabile al Superstudio Più, in Via Tortona 27, da martedì 21 a domenica 26 aprile 2026, dalle 10.00. Insieme a “Space” sono esposte quattro opere del programma Discover Together 2026, realizzate da creatori emergenti in collaborazione con i designer interni Lexus.
Indice dei contenuti
Cos’è “SPACE” e cosa rappresenta per Lexus
“Space” è un’installazione site-specific concepita a partire dalla Lexus LS Concept, berlina di lusso che incarna la visione futura del marchio sul concetto di spazio abitabile a bordo. L’installazione è un’esplorazione del significato di “spazio” nel contesto della mobilità di lusso contemporanea: il punto di partenza è la transizione in corso nell’industria automobilistica da vettura come mezzo di trasporto a vettura come ambiente esperienziale personalizzato.
Lexus collega questa visione a uno scenario in cui lavoro, vita personale e movimento si integrano in modo continuo, ridefinendo la funzione dello spazio privato in movimento. “Space” è costruita per rendere percepibile questa prospettiva in modo diretto, senza mediazioni descrittive.
Discover Together 2026: i quattro creatori e i loro progetti
Il programma Discover Together, lanciato da Lexus nel 2025, riunisce creatori emergenti con designer interni al marchio per produrre opere esperienziali che reinterpretano la filosofia del brand. L’edizione 2026 ha come tema “Discover your space” e coinvolge quattro gruppi con background geografici e disciplinari distinti.
Kyotaro Hayashi e Yumi Kurotani (Giappone)
Kyotaro Hayashi è regista e fotografo laureato alla Tama Art University. Ha ricevuto un Premio Speciale alla Biennale di Venezia e un iF Design Award Gold. Yumi Kurotani è direttrice artistica, fotografa e artista ceramista, con formazione alla Tama Art University e all’Università Aalto di Helsinki. Ha lavorato nella divisione creativa di Shiseido prima di aprire il suo studio indipendente nel 2023. Il suo lavoro ha ricevuto il Gold Prize ai Japan Spatial Design Awards e un ACC Gold Award.
Il duo lavora sull’intersezione tra luce, suono, spazio e materiali fisici, producendo installazioni immersive che invitano i visitatori a entrare nell’opera piuttosto che osservarla a distanza.
Guardini Ciuffreda Studio (Italia)
Lo studio è fondato dal designer Tiziano Guardini e dall’architetto Luigi Ciuffreda, con un team che include Ananya Jain (architettura), Giulia Giavatto (interior design) e Riccardo Stufano (visual design). La filosofia dello studio connette sostenibilità, intelligenza materiale e sistemi naturali, con un linguaggio formale basato su forme organiche e superfici tattili. Il lavoro collega moda, architettura e interior design in una pratica interdisciplinare in cui i materiali fungono da linguaggio narrativo.
Random Studio (Paesi Bassi)
Random Studio è uno studio indipendente con sede ad Amsterdam e Parigi, specializzato in design immersivo, design spaziale e tecnologia interattiva. Il team multidisciplinare, guidato da Daan Lucas e Dominique Rokebrand, lavora su spazi espositivi e programmi di innovazione applicata. L’approccio dello studio punta a tradurre concetti astratti in ambienti fisici in cui il visitatore diventa parte attiva dell’opera.
Progetto diffuso Lexus (Giappone)
Il quarto gruppo è un team distribuito che unisce designer interni Lexus a quattro maestri dell’artigianato tradizionale giapponese:
- Shikan Tategu Kogei (Yuji Kuroda): artigianato Kumiko, tecnica di incastro geometrico in legno tramandato per tre generazioni ai piedi delle montagne Suzuka, nella prefettura di Mie.
- Inagaki Sekizai-ten (Ryota Inagaki): lavorazione della pietra con oltre un secolo di storia nella ricerca delle potenzialità estetiche e creative del materiale.
- Tendo Mokko (Kazuhiro Nakata): storica azienda giapponese specializzata nella lavorazione del compensato modellato, attiva dall’inizio del Novecento.
- Shingo Yamashita: artigiano Lexus specializzato in modellismo in legno e campione alle Olimpiadi WorldSkills, in collaborazione con il Gruppo Toyota.