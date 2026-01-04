L.G.R e Rowing Blazers firmano una capsule in edizione limitata di occhiali da sole che reinterpreta due modelli simbolo: Reunion Explorer, con flap laterali e fessure ispirate alle finestre di Ottica Bini ad Asmara, e Fez Bold dal fascino vintage. Montature in acetato di cellulosa lucidato a mano e lenti fotocromatiche Barberini in vetro minerale temperato con trattamenti anti-graffio, anti-riflesso, oleofobico e idrofobico, oltre a schermatura totale di raggi UV e IR.
Da una parte L.G.R, da oltre dieci anni sinonimo di artigianalità Made in Italy; dall’altra Rowing Blazers, brand newyorkese che mescola codici preppy e accenti streetwear con disinvoltura. Il risultato è una capsule in edizione limitata che rilegge due modelli chiave del catalogo L.G.R attraverso colori e dettagli pensati per il marchio americano, con una campagna che mette al centro Taylor Meier dei CAAMP.
Un dialogo tra Milano, New York e memoria di famiglia
La collaborazione nasce con un’idea precisa: prendere due silhouette riconoscibili e spingerle verso una nuova identità cromatica senza snaturarne l’impronta. L.G.R porta in dote la propria tradizione manifatturiera e una cultura del dettaglio che passa dalla lavorazione dell’acetato alle scelte ottiche; Rowing Blazers aggiunge una sensibilità contemporanea fatta di simboli, grafiche e riferimenti immediati.
Dentro questo dialogo, emerge anche una componente personale: nel modello Reunion (versione Explorer) si ritrova un richiamo dichiarato ad Ottica Bini ad Asmara, storico magazzino di famiglia di Luca Gnecchi Ruscone. Non è un semplice cenno narrativo: diventa un elemento di design, trasformato in linee e “tagli” laterali che rimandano alle finestre del luogo.
Due modelli protagonisti: Reunion Explorer e Fez Bold
La capsule si concentra su due forme che parlano linguaggi diversi, ma possono convivere nello stesso guardaroba.
Reunion Explorer: l’idea di protezione, con un tratto architettonico
Il Reunion nella versione Explorer è caratterizzato da flap laterali che definiscono la silhouette e aggiungono un tono deciso. La particolarità sta nelle fessure di design: un dettaglio sottile, più vicino alla costruzione che alla decorazione, pensato per evocare nelle linee le finestre di Ottica Bini ad Asmara. Il risultato è un occhiale che unisce presenza visiva e precisione, con un’attitudine da esplorazione urbana.
Fez Bold: vintage, ma con un ritmo attuale
Il secondo protagonista è il Fez Bold, dichiaratamente ispirato a un fascino d’epoca, ma costruito per stare bene anche nel presente. È il tipo di montatura che funziona quando l’outfit è essenziale e si vuole lasciare che siano gli accessori a guidare l’immagine. Il “bold” qui è soprattutto una questione di proporzioni e carattere: una forma che si fa notare senza ricorrere a effetti urlati.
Lavorazione e materiali: acetato lucidato a mano
Entrambi i modelli sono realizzati artigianalmente in acetato di cellulosa, con lucidatura a mano. È un passaggio che incide non solo sulla resa estetica, ma anche sulla sensazione al tatto e sulla percezione complessiva dell’occhiale. In una capsule che vuole parlare di stile, il materiale diventa parte della storia: non un supporto neutro, ma una superficie che restituisce luce, profondità e densità cromatica. Sul fronte ottico, la collaborazione punta su una dotazione molto chiara, descritta con precisione:
- lenti fotocromatiche in vetro minerale temperato Barberini
- trattamento anti-graffio
- 6 strati di rivestimento anti-riflesso
- rivestimento oleofobico e idrofobico
- protezione che scherma il 100% dei raggi UV e dei raggi IR
Dettagli co-branded e la campagna
Sulle aste compaiono dettagli co-branded incisi in color oro con la dicitura L.G.R x Rowing Blazer. Accanto, ritorna la grafica a “zigzag”, iconogramma del brand americano, ripresa in continuità anche sul packaging.
Per raccontare la capsule, L.G.R e Rowing Blazers scelgono Taylor Meier, frontman della band americana CAAMP, una delle realtà più influenti dell’indie-folk contemporaneo americano e internazionale. La scelta del testimonial è coerente con il tono della collezione: uno stile che combina eleganza disinvolta, sportività e ispirazione retrò.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!