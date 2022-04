Liu Jo Uomo jeans primavera estate 2022: il nuovo denim eco-friendly

La prima linea di jeans ecosostenibile.

Liu Jo Uomo jeans primavera estate 2022, il brand reinterpreta i suoi denim iconici in chiave eco-friendly, abbracciando così il progetto Better Together lanciato nel 2019 per affermare il proprio commitment nella promozione di una cultura sostenibile e del rispetto ambientale.

I key-items Brian (regular fit) e Frank (slim fit) vengono così declinati in versione Better, mantenendo sempre una grande attenzione ai particolari. Ogni dettaglio infatti, dalle cuciture ai particolari metallici fino ai cartellini, è studiato per dare vita a prodotti eco-compatibili che vadano sempre più a sostanziare il percorso green intrapreso dall’azienda.

Il packaging, realizzato in plastica riciclata trasparente, è dotato di un filtro anti UV che protegge i jeans dai raggi del sole che potrebbero alterarne la caratteristica tonalità indaco. Inoltre, tale materiale è compostabile e sarà utilizzato per tutti i capi Better Denim delle collezioni uomo Liu Jo.

Tutti i modelli Better sono realizzati con un denim blue-rinse che, grazie al lavaggio zero effettuato a secco e a freddo, garantisce un ridotto utilizzo di acqua, energia e di agenti chimici durante l’intero processo produttivo. L’attenzione ai particolari si ritrova anche nella salpa sul retro, realizzata in denim, creando così un effetto tessuto su tessuto che la rende un elemento distintivo di questa nuova linea.

Oltre al denim, nella collezione primavera estate 2022, non mancano t-shirt, camicie e polo ecosostenibili che sostanziano ulteriormente il percorso green intrapreso da Liu Jo Men’s Collection.

