Per il 2026, Longines aggiorna la collezione HydroConquest con una serie di nuove referenze che confermano il ruolo centrale della linea nel segmento degli orologi sportivi di ispirazione marina. La proposta si articola in modelli da 39 mm e 42 mm, tutti animati dal calibro automatico L888.5, con resistenza ai campi magnetici superiore agli standard di riferimento, 72 ore di riserva di carica e impermeabilità fino a 300 metri. A distinguere la gamma sono anche le nuove combinazioni tra quadranti, inserti in ceramica e bracciali in acciaio o maglia milanese.
Due misure per una collezione pensata per polsi e stili diversi
La collezione viene proposta in due diametri, 39 mm e 42 mm, scelta che permette a Longines di ampliare il pubblico potenziale della linea senza modificarne l’identità. Le versioni da 39 mm puntano su una maggiore versatilità al polso e su proporzioni più compatte, mentre quelle da 42 mm conservano una presenza più marcata, coerente con la natura diver del modello.
Nel complesso, la collezione si sviluppa in sette referenze da 39 mm e sette da 42 mm, articolate tra soluzioni con bracciale in acciaio e modelli con maglia milanese, a conferma di una costruzione di gamma ampia ma ordinata.
Il calibro L888.5 resta al centro della proposta tecnica
Sotto il profilo meccanico, tutti i nuovi HydroConquest condividono il calibro esclusivo Longines L888.5, movimento automatico con spirale in silicio e componenti progettati per assicurare una resistenza ai campi magnetici dieci volte superiore allo standard ISO 764. A questo si aggiunge una riserva di carica fino a 72 ore, elemento che rafforza la vocazione pratica del modello nell’uso quotidiano. Si tratta di una dotazione tecnica coerente per un orologio sportivo affidabile, pensato per accompagnare attività dinamiche ma anche per mantenere una forte leggibilità stilistica fuori dal contesto strettamente tecnico.
Impermeabilità a 300 metri e dettagli da vero diver
HydroConquest conferma una costruzione pienamente orientata all’ambiente acquatico. Tra le caratteristiche comuni della linea figurano infatti la lunetta girevole unidirezionale con inserto in ceramica, la corona a vite, il fondo cassa a vite e un’impermeabilità fino a 300 metri.
Anche la leggibilità resta un elemento chiave. Indici, lancette e la capsula in corrispondenza dello “0” sulla lunetta sono trattati con Super-LumiNova, soluzione che rafforza la visibilità del quadrante in condizioni di luce ridotta e sottolinea la natura funzionale dell’orologio.
Colori, quadranti e bracciali: la gamma 2026 punta sulla varietà
Uno degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento 2026 riguarda la costruzione estetica della collezione. Longines propone infatti varianti con quadrante verde laccato lucido, nero laccato lucido, blu laccato lucido e blu ghiaccio soleil, abbinate a inserti in ceramica verde, nera, blu, grigio ardesia o azzurro luminoso a seconda della referenza.
Sul fronte dei bracciali, alcune versioni mantengono il più classico bracciale in acciaio inossidabile con fermaglio déployant, doppio sistema di sicurezza e microregolazione, mentre altre scelgono la maglia milanese in acciaio, che alleggerisce visivamente il modello e gli conferisce una lettura più urbana e contemporanea.
Le referenze più riconoscibili della nuova gamma HydroConquest
Tra le configurazioni più immediate da leggere ci sono le versioni da 39 mm e 42 mm con quadrante verde laccato lucido e lunetta in ceramica verde, così come quelle con quadrante nero e lunetta nera, costruite in modo più classico all’interno del linguaggio diver della maison. Accanto a queste, Longines inserisce soluzioni dal taglio più attuale, come i modelli con quadrante blu ghiaccio soleil, che danno alla collezione un accento più fresco e meno tradizionale.
Molto interessante anche il lavoro sugli abbinamenti tra quadrante nero e lunette in grigio ardesia o azzurro luminoso, soprattutto nelle versioni con maglia milanese. È qui che HydroConquest mostra con più evidenza la sua capacità di muoversi tra sportività tecnica e gusto contemporaneo.
La gamma 2026 consolida HydroConquest come una delle proposte più complete della maison nel segmento degli orologi sportivi automatici: tecnica, estetica e una varietà di misure e finiture permettono alla collezione di parlare a gusti differenti senza perdere coerenza.