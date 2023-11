Il Longines Legend Diver, una vera icona nel mondo degli orologi subacquei, ritorna con un design completamente rinnovato, rimanendo immediatamente riconoscibile per le sue caratteristiche distintive: due corone e una lunetta girevole interna. La nuova edizione, con un diametro di 39 mm, rimane fedele al modello originale del 1959, da cui trae ispirazione, disponibile con quadranti in nero o blu.

Longines ha una storia lunga e ricca di innovazioni nel campo dello sport e dell’esplorazione, sia terrestre, aerea che subacquea. Già nel 1937, il marchio presentò il suo primo cronografo con pulsanti impermeabili, brevettato successivamente nel 1938. Questo fu seguito dal primo orologio subacqueo nel 1958. Nel 1959, Longines sviluppò un orologio specificamente progettato per l’esplorazione subacquea, dotato di una cassa Super-Compressor rivoluzionaria con disco girevole interno e due corone a vite, gettando le basi per l’iconico design del Longines Legend Diver.

Longines Legend Diver: i nuovi segnatempo

Oggi, questa linea leggendaria si amplia con una serie di nuovi segnatempo che presentano miglioramenti sia nella meccanica interna che nell’estetica. Il nuovo Longines Legend Diver, con la sua cassa di 39 mm completamente ridisegnata, è un orologio subacqueo certificato secondo la normativa ISO 6425, garantendo impermeabilità fino a 300 metri. Inoltre, l’orologio è certificato Cronometro dal COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), sottoposto a una rigorosa procedura di test per garantire la massima precisione.

All’interno del Longines Legend Diver batte l’esclusivo calibro Longines L888.6, dotato di spirale in silicio e componenti innovativi. Questo movimento meccanico a carica automatica è dieci volte più resistente ai campi magnetici rispetto allo standard ISO 764 e offre una riserva di carica fino a 72 ore.

Il design del quadrante, privo dell’indicazione della data e disponibile nelle versioni laccate nera o blu, è caratterizzato da un vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso. Gli indici e i numeri arabi sono luminescenti e in rilievo, mentre le nuove lancette a freccia sono rivestite di Super LumiNova, garantendo una leggibilità ottimale in tutte le condizioni di luce.

Una caratteristica distintiva del Longines Legend Diver è la sua lunetta girevole interna bidirezionale, utilizzata per misurare i tempi di immersione. Questa lunetta è protetta all’interno della cassa, evitando manipolazioni accidentali. La cassa in acciaio inossidabile, con finiture lucide e satinate e il simbolo del sub inciso sul fondo, conferisce all’orologio un aspetto di grande eleganza.

I modelli Longines Legend Diver sono disponibili con diversi tipi di cinturini: pelle marrone, Nato blu o il nuovo bracciale in acciaio inossidabile con chiusura déployant e doppio sistema di sicurezza. Questa nuova edizione del Longines Legend Diver non è solo un tributo alla ricca storia del brand nel campo dell’orologeria subacquea, ma anche una testimonianza dell’innovazione continua e dell’attenzione ai dettagli che caratterizzano Longines.

