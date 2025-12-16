Longines lancia una edizione limitata della Master Collection per celebrare l’Anno del Cavallo 2026, ispirandosi all’opera Galloping Horse del celebre artista Peon Xu. Il quadrante rosso sfumato, abbinato a fasi lunari e datario a lancetta, si distingue per raffinatezza e profondità simbolica. Sul rotore dorato è inciso un cavallo in corsa che simboleggia slancio e libertà, omaggio anche allo storico legame tra Longines e il mondo equestre. Il modello monta il calibro L899.5 con spirale in silicio, offre 72 ore di autonomia e viene proposto in 2026 esemplari numerati.
Longines apre il 2026 con un segnatempo che unisce simbolismo culturale e raffinatezza meccanica: The Longines Master Collection Year of the Horse. Il protagonista dell’estetica è il dipinto Galloping Horse di Peon Xu, pittore cinese di grande rilievo che ha saputo fondere tecniche occidentali con l’espressività dell’inchiostro orientale. Per questa edizione, Longines ha collaborato con il Peon Art Museum di Chongqing, affidando a Qingping Xu – figlio dell’artista e rinomato calligrafo – la direzione artistica del progetto.
Un cavallo che corre sul rotore
Il cuore pulsante dell’orologio rivela, attraverso il fondello in vetro zaffiro, un rotore dorato inciso con l’iconico cavallo in corsa di Xu. Ogni movimento del polso anima la figura del cavallo, creando l’illusione del galoppo. A completare l’opera, la calligrafia originale di Qingping Xu: 奔马得势, che si traduce in una potente immagine di slancio, successo e determinazione.
Design d’impatto per un’edizione unica
Il modello si distingue per la cassa in acciaio da 42 mm e un sorprendente quadrante rosso sfumato con finitura soleil, che ricorda la luce dell’alba. La tonalità richiama auspicio e prosperità, mentre gli indici applicati dorati e le lancette abbinate accentuano il tono elegante dell’orologio.
A ore 6, si apre la complicazione delle fasi lunari, incorniciata da un datario a lancetta che completa la funzionalità del segnatempo, senza appesantirne il layout.
Precisione e tradizione al polso
Ad animare questa edizione limitata è il calibro automatico Longines L899.5, dotato di spirale in silicio per una maggiore resistenza ai campi magnetici e affidabilità nel tempo. Il movimento garantisce una riserva di carica fino a 72 ore, ideale per un uso quotidiano o per collezionisti esigenti.
Il cinturino in pelle nera con fibbia déployante in acciaio aggiunge un tocco sobrio e sofisticato, rendendo il segnatempo adatto a ogni contesto, sia formale che più casual.
