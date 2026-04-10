Lotus alla Milano Design Week 2026 con la mostra In Progress

Lotus torna alla Milano Design Week 2026 con In Progress, una mostra realizzata in collaborazione con Haus of Automotive, powered by Konzepthaus, aperta dal 22 al 26 aprile 2026 presso Talent House, Via Tortona 31, Milano. Al centro della mostra è esposta Theory 1 nella colorazione esclusiva Au, sviluppata con Larusmiani, maison di lusso milanese: un colore che richiama l’oro,
79° elemento della tavola periodica, e le 79 vittorie di Lotus in Formula 1. Theory 1 è già visibile in anteprima nello store Larusmiani di Via Verri 10 dal 2 al 16 aprile.
- Theory 1 in colorazione Au è esposta in anteprima da Larusmiani, Via Verri 10 Milano, dal 2 al 16 aprile; poi a In Progress, Via Tortona 31, dal 22 al 26 aprile 2026, tutti i giorni.
- Il colore Au è un riferimento stratificato: Au è il simbolo chimico dell’oro (elemento 79 della tavola periodica) e richiama le 79 vittorie di Lotus in Formula 1, oltre alle livree oro storiche del marchio
Indice dei contenuti
In Progress: la mostra a Via Tortona
La mostra In Progress è allestita presso Talent House, lo spazio di Haus of Automotive in Via Tortona 31 nel cuore del Fuorisalone. L’impostazione curatoriale presenta Lotus come un processo attivo: ogni sezione della mostra rivela una fase del metodo progettuale del marchio, dalla ricerca formale all’aerodinamica, dall’ergonomia alle interfacce uomo-macchina.
La struttura narrativa si articola attorno ai tre principi del DNA di design Lotus: Digitale, che comprende le esperienze immersive e
le interfacce intelligenti; Naturale, che riguarda la connessione emotiva e la centralità del corpo umano nel progetto; Analogico,
che rappresenta la progressione continua dell’ingegneria delle prestazioni. I tre principi non sono comparti separati: nella mostra si intersecano e si sovrappongono, mostrando come le decisioni progettuali nascano dalla tensione tra questi tre assi.
Il primo capitolo della mostra è costruito attorno a una residenza artistica con James Martin di Studio Cartoons Deluxe: opere digitali originali che interpretano il movimento, la sperimentazione e il cambiamento di direzione come stati mentali prima che come stati fisici.
Theory 1 in colorazione Au: il concept e il significato del colore
Theory 1 è il concept vehicle con cui Lotus indica la direzione formale e tecnica delle future produzioni di serie. Il progetto attinge alle linee di tre modelli storici del marchio: Eleven, Type 72 ed Esprit. Non è una riedizione di quei modelli, ma un’estrapolazione dei principi compositivi che li definivano: leggerezza strutturale, superfici tese, rapporto diretto tra forma e funzione aerodinamica.
Per la Milano Design Week 2026, Theory 1 è stata rifinita nella colorazione esclusiva Au, sviluppata in collaborazione con Larusmiani. Il nome è il simbolo chimico dell’oro nella tavola periodica: Au, numero atomico 79. Il 79 non è un riferimento casuale: Lotus ha totalizzato 79 vittorie in Formula 1, ed è lo stesso numero che dà il nome all’elemento. La colorazione richiama anche le livree oro che Lotus ha impiegato nella propria storia sportiva, reinterpretandole nel contesto del lusso contemporaneo milanese.
Theory 1 è visibile in anteprima presso lo store Larusmiani di Via Verri 10 dal 2 al 16 aprile, prima del trasferimento all’installazione di Via Tortona dal 22 aprile.
Larusmiani e la collaborazione con Lotus
Larusmiani è una maison di lusso milanese, socio fondatore del FuoriConcorso, l’evento dedicato alle auto storiche che si svolge in parallelo alla Milano Design Week. La collaborazione con Lotus per Theory 1 unisce due marchi che costruiscono la propria identità sulla cura del processo produttivo: sartoria su misura da un lato, ingegneria leggera dall’altro.
Carpano a In Progress
Carpano è l’azienda che ha inventato il vermouth a Torino nel 1786. Nel 2026 celebra 240 anni di attività, un primato nella storia della cultura dell’aperitivo italiano. All’interno di In Progress, Carpano propone un’offerta di drink su misura elaborata con la
stessa attenzione al processo che distingue la produzione del vermouth: selezione delle erbe, bilanciamento delle componenti, rispetto delle proporzioni.
Lotus alla Milano Design Week: calendario e indirizzi
- Theory 1 Au da Larusmiani: Via Verri 10, 20121 Milano. Dal 2 al 16 aprile 2026.
- In Progress, mostra Lotus x Haus of Automotive: Talent House, Via Tortona 31, 20144 Milano. Dal 22 al 26 aprile 2026.