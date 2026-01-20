La collezione Louis Vuitton Escale 2026 apre una nuova tappa: dopo la rilettura 2024 solo tempo, arrivano cinque creazioni con quattro calibri di manifattura La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Tornano l’Escale Worldtime con 24 fusi orari e due versioni in platino, una con bandiere dipinte in miniatura e una Worldtime Tourbillon con bandiere in smalto grand feu. Debutta Escale Twin Zone con due serie di lancette sullo stesso asse e regolazione al minuto anche per fusi orari non standard, in oro rosa o platino alta gioielleria. La linea include anche Escale Minute Repeater con ore saltanti e minuti retrogradi, guillochage e suoneria.
Escale Worldtime: il ritorno dei 24 fusi orari in platino
L’Escale Worldtime, introdotto nel 2014 e costruito attorno alla lettura simultanea di 24 fusi orari, rientra in collezione in due interpretazioni in platino, dove mestieri d’arte e Alta Orologeria convivono sul quadrante.
La prima versione abbina un anello worldtime dipinto in miniatura a un quadrante centrale blu granulato, pensato per una lettura più immediata e per un omaggio alla tela Monogram. A muovere la complicazione è il nuovo calibro di manifattura LFT VO 12.01 (carica automatica), progettato per una regolazione comoda tramite corona: città di riferimento e ora si gestiscono con naturalezza, mentre il disco delle ore saltanti rafforza la chiarezza dell’indicazione.
Accanto a questa interpretazione arriva l’Escale Worldtime Tourbillon, che riprende la composizione e ne alza la densità artigianale: le bandiere non sono dipinte ma realizzate in smalto grand feu, con una sequenza di lavorazioni che include oltre quaranta cotture in cinque strati, a temperature comprese tra 730° e 840° C. Il risultato è una superficie luminosa, rifinita con lucidatura finale, per un quadrante che richiede oltre due settimane (80 ore) di lavoro da parte di un Maestro Smaltatore. Al centro, un tourbillon volante anima la scena e trasforma il cuore dell’orologio in un punto di attenzione costante. Il movimento è il calibro LFT VO 05.01 (carica automatica), riprogettato per ospitare nello stesso spazio il disco delle città e il tourbillon.
Da notare anche un dettaglio “di firma” per il platino: un piccolo zaffiro color zafferano incastonato nel fondello, discreto ma riconoscibile.
Il mondo a colori: 24 bandiere dipinte una per una
Il quadrante dell’Escale Worldtime è un atlante in miniatura. Le 24 bandiere che rappresentano le principali città vengono dipinte a mano, una per una, da La Fabrique des Arts, atelier dedicato ai métiers d’art all’interno della Fabrique du Temps. Il processo è rigoroso: trentacinque colori applicati con pennello a punta fine, con passaggi in forno tra una stesura e l’altra. Per completare un singolo quadrante occorre un’intera settimana.
Le bandiere non sono un semplice esercizio decorativo: le ispirazioni arrivano dai codici storici Louis Vuitton, come le cuciture a rombi dei bauli e la tela Damier. Per Parigi compaiono anche il fiore Monogram e la “V” di Gaston-Louis Vuitton, citazioni di un’epoca in cui i bauli venivano marcati a mano per essere riconosciuti durante i viaggi.
Escale Twin Zone: doppio tempo con precisione al minuto
Se il Worldtime racconta il mondo con 24 fusi orari, l’Escale Twin Zone nasce per chi vuole due tempi di riferimento, senza rinunciare alla regolazione fine. Il punto distintivo è la presenza di due serie di lancette sullo stesso asse: le lancette piene indicano l’ora locale, quelle scheletrate l’ora di casa. E, rispetto a molte soluzioni GMT, qui entra anche una seconda lancetta dei minuti, che permette l’allineamento al minuto anche per i fusi orari con scostamenti di 30 o 45 minuti.
In condizioni “domestiche”, le lancette scheletrate possono essere nascoste, lasciando il quadrante leggibile come un solo tempo; resta un indicatore giorno/notte discreto nella parte superiore del globo inciso. In viaggio, la regolazione dell’ora locale avviene con una leggera pressione sulla corona: per i 24 fusi standard, l’ora locale scorre in incrementi di un’ora; quando serve, la regolazione indipendente dei minuti consente la precisione anche nei fusi non allineati.
Il Twin Zone è proposto in due versioni: una in oro rosa e una in platino alta gioielleria. Nel modello in oro rosa, il quadrante a forma di globo è inciso con meridiani e paralleli e rifinito con satinatura sunburst; la minuteria è punteggiata da borchie dorate che richiamano i rivetti dei bauli. La meccanica è affidata al calibro LFT VO 15.01.
La versione in platino porta la narrazione su un registro gioielliero: quadrante in avventurina con riflessi “stellari”, una flangia con diamanti e una costruzione che include 120 diamanti baguette sul quadrante, 170 diamanti baguette su cassa e lunetta, una corona con diamante taglio rosa e 11 baguette sulla fibbia pieghevole. Anche qui compare lo zaffiro color zafferano nel fondello.
Escale Minute Repeater: quando il viaggio diventa suono
Nell’universo Escale, la Minute Repeater introduce una dimensione emotiva: il tempo non si guarda soltanto, si ascolta. L’estetica parte dal quadrante, dove il guillochage tradizionale incontra un impianto contemporaneo: al centro, una decorazione guilloché flammé eseguita a mano su tornio a rosette (fino a 60 ore di lavorazione), poi colorata con cura per ottenere la tonalità grigia.
La lettura unisce ore saltanti e minuti retrogradi, con un coordinamento studiato: allo scatto dell’ora, la lancetta dei minuti torna a zero con un gesto controllato, regolato da un meccanismo di smorzamento. La cassa ospita il calibro LFT SO 13.01 (carica manuale), sviluppato da Michel Navas ed Enrico Barbasini e legato alla tradizione condivisa con Gérald Genta. La parte acustica è rifinita con attenzione: martelli e gong lucidati di nero vengono sagomati, tagliati e regolati a mano; un regolatore centrifugo quasi silenzioso aiuta la pulizia del suono, fissato da un ponte ottagonale che richiama l’estetica di Genta.
Un dettaglio di design racconta l’approccio Escale: il cursore della ripetizione minuti è integrato nell’ansa, soluzione che mantiene la silhouette pulita e rende l’attivazione un gesto riservato a chi indossa l’orologio.