Malo presenta Rituals, la collezione autunno inverno 2025 dedicata alla maglieria come gesto quotidiano di eleganza e cura. Filati nobili come cashmere, seta e cammello si trasformano in capi avvolgenti, dalle linee pulite e versatili. La palette, ispirata alla natura, spazia dai neutri a toni vivaci. Pensata per uomo, la collezione si presta a molteplici abbinamenti, dai look business casual agli outfit urbani.
Con la nuova collezione Rituals, Malo rinnova la sua dedizione alla maglieria come atto quotidiano di cura e bellezza. Un approccio che trasforma il semplice gesto di indossare un capo in un momento intimo e significativo, espressione di attenzione verso sé stessi e verso la qualità del proprio stile.
La maglieria italiana secondo Malo
La collezione si distingue per la scelta di fibre naturali di altissima qualità: cashmere puro, blend di cashmere e seta, cammello e mix lana-cashmere. Ogni tessuto è lavorato con estrema cura per ottenere texture morbide, leggere e avvolgenti, pensate per accompagnare chi le indossa in ogni momento della giornata.
Le lavorazioni esaltano la versatilità dei capi: maglie dal taglio pulito, cardigan con proporzioni armoniose, pullover avvolgenti e colli dolcevita che aggiungono una nota sofisticata senza risultare formali.
Palette cromatica ispirata alla natura
L’ispirazione cromatica di Rituals arriva direttamente dagli elementi naturali. Il bianco puro evoca un senso di essenzialità e armonia; le tonalità nocciola e i marroni caldi trasmettono un senso di comfort visivo; il verde acqua aggiunge un tocco di freschezza; i blu navy e i neri si confermano intramontabili; il grigio regala profondità e versatilità.
Accanto a questa base equilibrata, emergono note vivaci di verde brillante, studiate per creare contrasti cromatici interessanti e dare personalità ai look di stagione.
Silhouette e stile
Le linee sono pensate per offrire libertà di movimento senza sacrificare lo stile. I volumi sono morbidi, calibrati per garantire comfort, mentre i tagli restano puliti e ben proporzionati. È una collezione che accompagna la quotidianità, adattandosi a diversi contesti: dal lavoro al tempo libero, dai momenti informali alle occasioni più curate.
Come abbinare la collezione Rituals ai look uomo autunno 2025
Per l’autunno 2025, la maglieria Malo diventa protagonista di outfit maschili contemporanei che puntano su versatilità e comfort.
- Look business casual: un dolcevita color grigio fumo abbinato a pantaloni in lana pettinata blu navy e un cappotto in panno. Completa il look una cintura in pelle e mocassini dal design pulito.
- Stile urbano raffinato: un pullover in cashmere nocciola con collo a V portato sopra una camicia bianca, jeans dritti e sneaker minimal. Ideale per il tempo libero in città.
- Layering autunnale: un cardigan verde acqua sopra una t-shirt neutra, pantaloni cargo sartoriali e stivaletti in pelle. Un mix che bilancia comfort e attenzione ai dettagli.
- Accenti cromatici: per chi vuole osare, una maglia verde brillante della collezione abbinata a pantaloni scuri e giubbotto in pelle crea un contrasto moderno e deciso.
