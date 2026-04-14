- UltraFino Maserati è un Flying Tourbillon automatico in edizione limitata di 100 esemplari numerati, svelato al Watches and Wonders 2026 di Ginevra. Calibro Bianchet UT01: 225 componenti, 29 rubini, spessore movimento 3,85 mm, riserva di carica 60 ore, resistenza agli urti 5.000 G.
- Cassa in fibra di carbonio ad alta densità con inserti in gomma vulcanizzata, dimensioni 40×47,39 mm, altezza 9,9 mm, peso 36 g senza cinturino. Platina e ponti in titanio grado 5 rifiniti a mano. Impermeabilità 5 ATM.
- Il design del quadrante scheletrato riprende i cerchi birdcage della Maserati MCPURA (V6 biturbo 630 CV, 0-100 in 2,9 secondi); la finitura AI Aqua Rainbow Fuoriserie scorre lungo la cornice in gomma della cassa.
Maserati e Bianchet, maison di alta orologeria svizzera fondata a Neuchâtel con manifattura a La Chaux-de-Fonds, hanno svelato al Watches and Wonders 2026 di Ginevra l’UltraFino Maserati: un Flying Tourbillon automatico in edizione limitata di 100 esemplari numerati. La serie celebra il centesimo anniversario del Tridente Maserati, simbolo ideato da Mario Maserati, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna e apparso per la prima volta sulla Tipo 26 vincitrice della Targa Florio del 1926.
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Il calibro Bianchet UT01
Il calibro Bianchet UT01 è un movimento automatico con tourbillon volante a rotazione in 60 secondi. L’obiettivo progettuale centrale è lo spessore: 3,85 mm, un risultato ottenuto attraverso scelte architetturali non convenzionali.
Il bariletto della molla è sospeso: questa soluzione elimina la tradizionale ruota di ricarica, liberando spazio verticale e garantendo una riserva di carica di 60 ore (±5%) nonostante le dimensioni ultrapiatte. La gabbia del tourbillon ha uno spessore di 2,66 mm e ospita un grande bilanciere a vite a inerzia variabile che batte a 3 Hz (21.600 alternanze/ora). Il bilanciere grande preserva la presenza visiva dello scappamento e i margini di sicurezza funzionale, due requisiti che nei tourbillon ultrapiatti sono normalmente in tensione tra loro.
Il movimento conta 225 componenti e 29 rubini. Platina, ponti e gabbia sono in titanio grado 5, rifiniti interamente a mano: sabbiatura, satinatura, lucidatura e smussature artigianali su ogni singolo elemento. Il risultato è un movimento che giustifica la visibilità totale garantita dal quadrante scheletrato.
La resistenza agli urti è certificata fino a 5.000 G: un dato che posiziona l’UltraFino Maserati tra i tourbillon più robusti nella categoria, raggiunto attraverso soluzioni dedicate integrate a livello di bilanciere e struttura.
La cassa: carbonio, gomma vulcanizzata e titanio
La cassa è in fibra di carbonio ad alta densità con inserti in gomma vulcanizzata. Le dimensioni sono 40 mm di larghezza, 47,39 mm di lunghezza, 9,9 mm di altezza. Il peso senza cinturino è di 36 grammi: un numero che per un Flying Tourbillon con cassa da 40 mm è fuori dall’ordinario e deriva dalla scelta combinata di carbonio e titanio al posto dell’acciaio o dell’oro.
La corona è rifinita a mano in fibra di carbonio ad alta densità. Lunetta e fondello sono equipaggiati con vetro zaffiro antiriflesso. L’impermeabilità è garantita fino a 5 ATM (50 metri), dato inusuale per un tourbillon di questo spessore.
Due le opzioni di cinturino:
- Bracciale integrato in fibra di carbonio ad alta densità
- Cinturino in caucciù naturale vulcanizzato con chiusura déployante in titanio
La garanzia è di 5 anni.
Il dialogo visivo tra UltraFino Maserati e la MCPURA
Il quadrante scheletrato dell’UltraFino Maserati riprende l’architettura dei cerchi con design birdcage della Maserati MCPURA: le tre razze sdoppiate che si intrecciano a formare il motivo a Tridente.
La finitura AI Aqua Rainbow, sviluppata per la MCPURA nel programma Maserati Fuoriserie Collezione Futura che ha fatto il suo debutto al Festival of Speed di Goodwood nel 2025, illumina il quadrante e percorre come accento cromatico la cornice in gomma della cassa. La stessa finitura che sull’auto crea effetti prismatici sulla carrozzeria riproduce al polso una profondità di colore variabile con l’angolo di luce.
I ponti e la platina in titanio grado 5 evocano la rigidità torsionale della monoscocca in fibra di carbonio della MCPURA, mentre la gabbia aperta e sospesa del tourbillon richiama visivamente il motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri e 630 CV, anch’esso progettato per essere visto oltre che per funzionare.
La Maserati MCPURA: la supersports car che ha ispirato l’orologio
La Maserati MCPURA è la supersports car presentata al Festival of Speed di Goodwood nel 2025 e prodotta a Modena. Monta il motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri, sviluppato internamente con un sistema di combustione a precamera con doppie candele derivato dalla Formula 1, per una potenza di 630 CV. La struttura è una monoscocca in fibra di carbonio. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in meno di 2,9 secondi. Le finiture sono realizzate a mano.
Il centenario del Tridente
Il Tridente Maserati fu ideato da Mario Maserati nel 1926, ispirandosi alla Fontana del Nettuno di Bologna, città in cui il marchio era stato fondato nel 1914. Il simbolo apparve per la prima volta sulla Tipo 26, la monoposto con cui Alfieri Maserati vinse la Targa Florio nel 1926. Cento anni dopo, Maserati ha ancora sede a Modena da oltre 80 anni.