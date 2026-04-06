La collezione Maserati Traguardo 2026 accoglie una nuova referenza pensata per chi ama la performance anche al polso: un orologio automatico scheletrato che traduce il linguaggio dell’automotive in dettagli di design e profondità materica. La cassa da 43 mm in acciaio satinato incornicia un quadrante tridimensionale ispirato ai cerchi delle sportive del Tridente, mentre la lunetta IP blu lucida aggiunge un accento tecnico e contemporaneo.
Sotto il vetro con trattamento zaffiro si intravede la meccanica del Miyota 8N24, con rotore personalizzato visibile dal fondello e 40 ore di riserva di carica. A completare l’allestimento: bracciale in acciaio a doppia finitura, indici e lancette luminescenti e WR 10 ATM per un uso quotidiano senza timori.
Cassa 43 mm e lunetta IP blu
La cassa da 43 mm in acciaio satinato punta su una presenza importante ma pulita, dove la finitura opaca sottolinea l’indole tecnica del modello. La lunetta IP blu con finitura lucida lavora invece per contrasto: incornicia, illumina e aggiunge dinamismo, come una linea di carrozzeria che definisce la silhouette.
Quadrante scheletrato “wheel-inspired”
Il cuore visivo del segnatempo è il quadrante scheletrato, progettato per creare profondità e movimento. L’ispirazione dichiarata ai cerchi delle sportive Maserati si traduce in una geometria a razze e in un gioco di aperture che lascia intravedere la meccanica, trasformando la lettura dell’ora in un gesto scenografico ma funzionale.
Movimento automatico Miyota 8N24
Dentro batte il movimento automatico Miyota 8N24 (3H), con rotore personalizzato visibile dal fondello. La riserva di carica di 40 ore sostiene un utilizzo regolare e coerente con la vocazione daily: lo indossi, lo vivi, lo rimetti al polso senza rituali complicati.
Leggibilità ad alte prestazioni
Indici e lancette luminescenti garantiscono lettura immediata anche con poca luce, mentre il vetro con trattamento zaffiro protegge la parte più delicata del progetto: l’architettura del quadrante. Il bracciale in acciaio con doppia finitura lucido-satinata riprende la dialettica tra opaco e brillante già presente sulla lunetta, completando un profilo coerente. L’impermeabilità fino a 100 metri (WR 10 ATM) chiude il cerchio.