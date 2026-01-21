Maui Jim celebra la nuova era di Oracle Red Bull Racing in Formula 1 con una capsule dedicata. Il brand eyewear fornisce agli atleti e al team nuovi modelli ispirati alla monoposto RB22 e ai colori della scuderia. Tra le novità, le versioni racing dell’iconico Ho’okipa Ultra e la nuova montatura Haulani con lenti SuperThin Glass. Le soluzioni graduate mantengono la tecnologia PolarizedPlus2, coniugando design sportivo e prestazioni visive.
Maui Jim, brand specializzato in occhiali da sole polarizzati di alta gamma, conferma il proprio legame con Oracle Red Bull Racing in un momento chiave per la storia del team e per l’intero panorama della Formula 1. La presentazione della nuova monoposto RB22, alimentata dalla prima power unit sviluppata con Ford, segna l’ingresso in una nuova fase tecnologica e sportiva. Un ritorno importante anche per Ford, che rientra nel campionato dopo oltre vent’anni.
In questo contesto, Maui Jim rafforza il proprio ruolo come eyewear partner ufficiale, portando sulle piste di tutto il mondo la sua rinomata tecnologia ottica, sinonimo di nitidezza, protezione e comfort visivo in ogni condizione.
L’occhiale ufficiale della velocità
Il marchio accompagnerà Max Verstappen, Isack Hadjar e l’intero team Oracle Red Bull Racing durante tutte le tappe del calendario internazionale, fornendo soluzioni visive di precisione pensate per affrontare l’intensità e l’imprevedibilità della Formula 1.
Nel cuore della collaborazione si inserisce la nuova Racing Capsule Collection, parte integrante della linea ‘Elima’, che celebra la sinergia tra performance e design.
Due colorazioni iconiche per il modello Ho’okipa Ultra
A rappresentare l’estetica della partnership, due nuove versioni del modello Ho’okipa Ultra, evoluzione sportiva del best-seller Maui Jim. Le lenti specchiate Hawaii Lava in rosso, abbinate a terminali arancioni, e Blue Hawaii, con aste gialle, richiamano i colori distintivi di Oracle Red Bull Racing, creando un perfetto equilibrio tra stile sportivo e identità visiva del team.
Queste montature leggere e resistenti offrono una protezione solare ottimale, integrate con la tecnologia PolarizedPlus2, che elimina il riflesso e migliora la percezione dei colori, garantendo chiarezza e contrasto anche in ambienti ad alta luminosità.
Design aerodinamico ispirato alla RB22
La capsule introduce anche Haulani, una nuova montatura che trae ispirazione diretta dai sidepod aerodinamici della monoposto RB22. Caratterizzata da linee snelle e pulite, è dotata di lenti SuperThin Glass, progettate per offrire la massima nitidezza senza appesantire la struttura.
Ogni dettaglio è studiato per assicurare performance visiva e comfort prolungato, valorizzando al contempo l’identità del brand attraverso riferimenti diretti al mondo delle corse.