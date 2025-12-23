Maurice Lacroix Manufacture Skeleton Label Noir

L’Aikon Manufacture Skeleton Label Noir nasce dalla terza collaborazione tra Maurice Lacroix e Label Noir. Limitato a 100 esemplari, presenta una cassa in acciaio rivestita in DLC nero, quadrante in zaffiro smoked e accenti turchesi. Il calibro automatico di Manifattura ML234 è completamente visibile e offre 48 ore di riserva di carica. Dotato di due cinturini intercambiabili e sistema Easy Strap Exchange, il modello esprime un’estetica urbana e contemporanea.
Maurice Lacroix rinnova il dialogo con Label Noir, atelier ginevrino noto per la sua visione radicale e monocromatica dell’orologeria contemporanea. Dopo le collaborazioni del 2020 e del 2024, entrambe accolte con un entusiasmo immediato da parte dei collezionisti, le due realtà svizzere presentano una terza edizione limitata, destinata ancora una volta a un pubblico attento allo stile e alla meccanica di manifattura.
Nasce così l’Aikon Manufacture Skeleton Label Noir, prodotto in soli 100 esemplari, una creazione che unisce l’identità urbana dell’Aikon alla sensibilità estetica di Label Noir, giocando su contrasti cromatici netti e su una costruzione scheletrata di grande impatto visivo.
Maurice Lacroix e Label Noir: un linguaggio condiviso
Negli ultimi decenni, Maurice Lacroix ha costruito una solida reputazione nel panorama dell’orologeria svizzera, affiancando collezioni di forte personalità a movimenti di Manifattura sviluppati internamente. Parallelamente, il brand ha saputo interpretare con coerenza il tema delle collaborazioni, scegliendo partner capaci di apportare una visione autonoma e riconoscibile.
Label Noir, fondata a Ginevra nel 2011, si distingue per un approccio stilistico privo di compromessi, basato su una palette dominata dal nero e su interventi cromatici mirati. Questa cifra estetica ha già trovato terreno fertile nelle precedenti collaborazioni con Maurice Lacroix: prima con l’Aikon nel 2020, poi con il Masterpiece Skeleton nel 2024. In entrambi i casi, le edizioni limitate sono andate esaurite in tempi brevissimi.
Un’Aikon dal carattere deciso
Questa nuova edizione prende come base l’Aikon Manufacture Skeleton, reinterpretandolo attraverso una veste total black con accenti turchesi che ne rafforzano la leggibilità e l’identità visiva. La cassa in acciaio da 45 mm, con superfici satinate e lucide, è rivestita in DLC nero, creando un contrasto netto con i dettagli colorati del quadrante.
Il quadrante in zaffiro smoked nero lascia intravedere il movimento sottostante, mentre un anello turchese delimita la zona delle ore. Gli indici neri si integrano nella composizione, accompagnati da lancette delle ore e dei minuti nere, trattate con Super-LumiNova turchese, per una lettura efficace anche in condizioni di scarsa luce. A ore 6, il piccolo secondo turchese introduce un ulteriore elemento grafico, completato da dettagli bianchi che bilanciano l’insieme.
Il movimento ML234: meccanica a vista
Il cuore dell’orologio è il calibro automatico di Manifattura ML234, progettato per essere osservato. La costruzione scheletrata rivela componenti solitamente nascosti, come il bilanciere, il bariletto aperto e la platina principale, organizzata attorno a cinque cerchi concentrici che strutturano l’architettura del movimento.
Il movimento lavora a una frequenza di 18.800 alternanze/ora ed è dotato di una riserva di carica di circa 48 ore. Le finiture contribuiscono a rafforzarne l’identità visiva: la placca frontale in DLC nero presenta una decorazione “trait tirés”, mentre i ponti rodiati Colimaçon e il rotore scheletrato, anch’esso decorato, confermano l’attenzione al dettaglio.
Attraverso il fondello in vetro zaffiro fumé nero, è possibile ammirare il movimento in funzione, insieme all’incisione “Limited Edition of 100”, che sottolinea il carattere esclusivo del segnatempo.
Versatilità al polso e spirito urbano
L’Aikon Manufacture Skeleton Label Noir è proposto con due cinturini intercambiabili: uno in nabuk grigio scuro con logo M in rilievo e uno in caucciù FKM turchese, anch’esso personalizzato. Il sistema Easy Strap Exchange consente di sostituire il cinturino senza l’uso di strumenti, offrendo la possibilità di adattare l’orologio a contesti e stili diversi con estrema facilità.
Impermeabile fino a 10 ATM, questo modello conserva una vocazione sportiva pur mantenendo una forte impronta estetica, capace di dialogare con un guardaroba contemporaneo e metropolitano.
