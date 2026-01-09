La sneaker EC1 debutta nella pre-collection primavera estate 2026 di McQueen con un nome che richiama Londra e la sede storica dell’atelier. Il design combina sensibilità rétro e energia modernista attraverso contrasti di materiali: suede ricco, nylon tecnico e suola gum. Il risultato è una scarpa morbida al tatto e facile da inserire nel guardaroba maschile contemporaneo, rifinita da logo McQueen a vista.
Le nuove EC1 Sneakers nascono a Londra – la città al centro dell’universo McQueen – e portano nel nome un riferimento preciso: EC1, il quartiere che ospitava lo storico studio e atelier. Una sneaker morbida e tattile, costruita su contrasti ben calibrati: suede ricco e materico a confronto con nylon tecnico, su suola in gomma dal sapore rétro. Il risultato è una scarpa facile da vivere, ma con una presenza grafica netta, sottolineata dai logo McQueen.
Come abbinare le EC1 ai look uomo 2026
Nel 2026 l’uomo alterna guardaroba funzionale e tocchi sartoriali con naturalezza: la EC1 si inserisce proprio lì, dove il casual non è trasandato e il formale non è rigido.
- Con tailoring “rilassato”: prova un completo destrutturato (giacca morbida e pantalone ampio) e t-shirt pulita o camicia leggera. La suola gum e le texture della scarpa alleggeriscono l’insieme, rendendolo adatto anche al giorno.
- Con workwear pulito: overshirt in cotone, pantaloni carpenter o chino ampi e una maglia sottile. La EC1 regge bene i tessuti robusti grazie al mix suede/nylon e mantiene il look urbano.
- Con look tech-soft: giacca leggera con zip, pantaloni in nylon o cotone tecnico e layering essenziale. Qui la scarpa dialoga per materiali e finiture, senza sembrare “da performance”.
- Con denim e capi basic curati: jeans dritti o leggermente flare, felpa compatta o polo in maglia. La sneaker diventa il punto di equilibrio tra nostalgia sportiva e pulizia contemporanea.
Idee rapide di abbinamenti
- Black: con nero, grigio fumo e bianco ottico; ottima anche sotto cappotti leggeri o blazer scuri per un city look deciso.
- White: perfetta con denim chiaro, pantaloni panna e camicie azzurre; funziona benissimo nei look monocromatici luminosi.
- Beige con Dark Brown: abbinala a tonalità sabbia, cacao e verde oliva; ideale con overshirt e pantaloni ampi per un’eleganza quotidiana.
- Denim Blue: con blu polveroso, grigi freddi e bianco; interessante anche come accento su outfit neutri.
- Dettaglio styling che fa la differenza: pantalone leggermente cropped o con risvolto pulito per lasciare “respirare” la linea della scarpa, e calze tono su tono (o sportive, ma minimal) per mantenere l’insieme coerente.
