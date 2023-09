MCS campagna autunno inverno 2023: «Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?» sono di Dino Buzzati queste parole dedicate alle Dolomiti in un suo articolo del 1956. Pietre e nuvole sono l’ambientazione scelta da MCS per raccontare la stagione autunno inverno 2023, con la montagna Plose che fa da sfondo alle immagini della nuova campagna. Come sempre MCS racconta la figura di un uomo contemporaneo e urbano connesso con la natura e le meraviglie del Pianeta.

Le ambientazioni naturali sono da sempre al centro dell’universo di MCS perché raccontano perfettamente l’anima e la visione del brand che da più di 35 anni racconta uomini di forte personalità, appassionati di viaggio, avventura e outdoor.

La selezione di capispalla si arricchisce e per la prima volta viene inserito all’interno della collezione un cappotto modello “peacoat” dal design ispirato alla tradizione marinara che ricorda le uniformi della vecchia marina militare USA.

Alle novità si affiancano i classici delle collezioni invernali di MCS, come la giacca aviator in vero montone sherling, punta di diamante del brand, le giacche in pelle scamosciata nero o marrone e i morbidi piumini.

Tra i capi in maglieria spiccano i cardigan dalle stampe folk, le morbide giacche in lana che hanno fatto la storia del brand, un segno di riconoscibilità e personalità cui si aggiunge la maglieria più classica, dal dolcevita al girocollo nelle nuance più sobrie.

La proposta di camicie per l’autunno inverno 2023 va dalle splendide camicie tinta unita button down e button up alle immancabili camicie a quadri in stile workwear, vero e proprio cavallo di battaglia di MCS.

Le palette vanno dai colori della terra, che scaldano in vista della stagione più fredda, ai blu e grigi, intensi ed eleganti. Immancabile il denim in una ampia varietà di lavaggi e colorazioni.

