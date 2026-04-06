MCS primavera estate 2026, il rider contemporaneo tra città e orizzonti aperti

MCS primavera estate 2026 mette al centro un rider urbano che attraversa metropoli e natura con capi versatili: outerwear tecnico, denim raw e pelle dal gusto vissuto.

MCS primavera estate 2026
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Abbigliamento

MCS primavera estate 2026 racconta una nuova idea di casual americano. Il rider non è più un personaggio, ma un modo di muoversi tra marciapiedi e strade bianche, con capi che reggono il ritmo e non chiedono attenzioni. Outerwear funzionale, denim raw e pelle dalla mano morbida costruiscono un guardaroba completo, pensato per cambiare scenario senza cambiare identità. La palette segue la natura: toni di terra e blu profondi, attraversati da lampi di colore che accendono i look con misura.

Il rider di oggi non vive più solo di simboli country o nostalgia da road movie: è un esploratore contemporaneo che pretende libertà, ma anche coerenza. La collezione MCS mette questa figura al centro e la veste con un guardaroba composto da capi trasversali, costruiti per passare dall’ufficio a un weekend fuori porta senza perdere tono. Il risultato è un casual pulito, concreto, con quell’attitudine americana che MCS conosce bene, alleggerita e resa più attuale attraverso tessuti, lavaggi e dettagli pensati per l’uso quotidiano.

L’outerwear unisce workwear e spirito outdoor

La collezione MCS primavera estate 2026
La collezione MCS primavera estate 2026 © MCS

Il primo capitolo della collezione si legge nelle giacche: overshirt in cotone tinto in capo e versioni in cotone-lino che restituiscono superfici vissute, materiche, mai “troppo nuove”. Accanto, field jacket e worker jacket lavorano su tasche, proporzioni e praticità, mentre il carcoat packable introduce una dimensione più tecnica: capi compatti, pensati per il meteo incerto, con un’idea di protezione leggera e immediata. È qui che la collezione mostra la sua ambizione: non “vestire un’occasione”, ma sostenere una giornata intera.

Il denim raw

Il denim resta un segno identitario, ma viene trattato come materia viva. Le trucker e le worker jacket in raw denim sono progettate per evolvere: più le indossi, più diventano tue, con pieghe e segni che raccontano un percorso. È un’idea di stile che non cerca l’effetto immediato, ma lavora sul lungo periodo: la patina come memoria, non come posa.

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La pelle torna al centro con trattamenti artigianali dal gusto “used”

I nuovi look della collezione MCS primavera estate 2026
I nuovi look della collezione MCS primavera estate 2026 © MCS

Se c’è un cuore heritage nella primavera estate 2026, batte nella linea pelle. Le biker jacket in agnello puntano su una morbidezza autentica e su finiture che ricordano l’usura bella delle cose amate: trattamenti che donano profondità e sfumature, senza eccessi. La trucker jacket declinata in pelle lavata o in suede cerato a mano sposta il racconto su un terreno più tattile, quasi sensoriale: superfici opache, leggere variazioni cromatiche, un’energia che sembra già vissuta.

Maglieria e t-shirt: layering naturale, pulito, personale

La maglieria si muove su cotoni tinti in filo e lavaggi (acid wash ed enzyme wash) che ammorbidiscono la mano e rendono il colore meno “piatto”. Girocollo, scollo a V, henley e polo diventano il lessico del layering: capi da mettere e togliere, da sovrapporre sotto una overshirt o una giacca in pelle, con un equilibrio tra comfort e presenza. Il dettaglio firma è discreto: il ricamo Rider MCS lavora come segno di appartenenza, non come dichiarazione urlata.

La camiceria porta leggerezza e precisione nei dettagli

MCS primavera estate 2026
MCS primavera estate 2026 © MCS

Popeline stretch e lino (tinti in filo o in pezza) definiscono una camiceria che non perde l’aria rilassata, ma cura i particolari: righe, check e paisley per variare senza complicare, bottoni perlati logati e tocchi ricamati che alzano la qualità percepita. È l’eleganza informale che funziona con un denim, ma regge anche sotto un carcoat tecnico o una field jacket.

La palette colori

Il racconto cromatico si muove su basi naturali e profonde: Dark Olive, Khaki, Navy Blue e Chocolate costruiscono l’ossatura. Poi arrivano gli inserti più luminosi, come Spice Orange, Gold Yellow e Sky Blue, a dare ritmo e a spezzare la continuità con un gesto preciso. Nella parte più chiara emergono Off White e Gardenia, mentre Wild Rose introduce una nota inattesa ma portabile, utile per aggiungere personalità senza cambiare registro.

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