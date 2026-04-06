MCS primavera estate 2026 racconta una nuova idea di casual americano. Il rider non è più un personaggio, ma un modo di muoversi tra marciapiedi e strade bianche, con capi che reggono il ritmo e non chiedono attenzioni. Outerwear funzionale, denim raw e pelle dalla mano morbida costruiscono un guardaroba completo, pensato per cambiare scenario senza cambiare identità. La palette segue la natura: toni di terra e blu profondi, attraversati da lampi di colore che accendono i look con misura.
Il rider di oggi non vive più solo di simboli country o nostalgia da road movie: è un esploratore contemporaneo che pretende libertà, ma anche coerenza. La collezione MCS mette questa figura al centro e la veste con un guardaroba composto da capi trasversali, costruiti per passare dall’ufficio a un weekend fuori porta senza perdere tono. Il risultato è un casual pulito, concreto, con quell’attitudine americana che MCS conosce bene, alleggerita e resa più attuale attraverso tessuti, lavaggi e dettagli pensati per l’uso quotidiano.
L’outerwear unisce workwear e spirito outdoor
Il primo capitolo della collezione si legge nelle giacche: overshirt in cotone tinto in capo e versioni in cotone-lino che restituiscono superfici vissute, materiche, mai “troppo nuove”. Accanto, field jacket e worker jacket lavorano su tasche, proporzioni e praticità, mentre il carcoat packable introduce una dimensione più tecnica: capi compatti, pensati per il meteo incerto, con un’idea di protezione leggera e immediata. È qui che la collezione mostra la sua ambizione: non “vestire un’occasione”, ma sostenere una giornata intera.
Il denim raw
Il denim resta un segno identitario, ma viene trattato come materia viva. Le trucker e le worker jacket in raw denim sono progettate per evolvere: più le indossi, più diventano tue, con pieghe e segni che raccontano un percorso. È un’idea di stile che non cerca l’effetto immediato, ma lavora sul lungo periodo: la patina come memoria, non come posa.
La pelle torna al centro con trattamenti artigianali dal gusto “used”
Se c’è un cuore heritage nella primavera estate 2026, batte nella linea pelle. Le biker jacket in agnello puntano su una morbidezza autentica e su finiture che ricordano l’usura bella delle cose amate: trattamenti che donano profondità e sfumature, senza eccessi. La trucker jacket declinata in pelle lavata o in suede cerato a mano sposta il racconto su un terreno più tattile, quasi sensoriale: superfici opache, leggere variazioni cromatiche, un’energia che sembra già vissuta.
Maglieria e t-shirt: layering naturale, pulito, personale
La maglieria si muove su cotoni tinti in filo e lavaggi (acid wash ed enzyme wash) che ammorbidiscono la mano e rendono il colore meno “piatto”. Girocollo, scollo a V, henley e polo diventano il lessico del layering: capi da mettere e togliere, da sovrapporre sotto una overshirt o una giacca in pelle, con un equilibrio tra comfort e presenza. Il dettaglio firma è discreto: il ricamo Rider MCS lavora come segno di appartenenza, non come dichiarazione urlata.
La camiceria porta leggerezza e precisione nei dettagli
Popeline stretch e lino (tinti in filo o in pezza) definiscono una camiceria che non perde l’aria rilassata, ma cura i particolari: righe, check e paisley per variare senza complicare, bottoni perlati logati e tocchi ricamati che alzano la qualità percepita. È l’eleganza informale che funziona con un denim, ma regge anche sotto un carcoat tecnico o una field jacket.
La palette colori
Il racconto cromatico si muove su basi naturali e profonde: Dark Olive, Khaki, Navy Blue e Chocolate costruiscono l’ossatura. Poi arrivano gli inserti più luminosi, come Spice Orange, Gold Yellow e Sky Blue, a dare ritmo e a spezzare la continuità con un gesto preciso. Nella parte più chiara emergono Off White e Gardenia, mentre Wild Rose introduce una nota inattesa ma portabile, utile per aggiungere personalità senza cambiare registro.