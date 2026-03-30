Mido Commander Datoday: il classico riletto in verde e oro rosa

Il Mido Commander Datoday è la lettura più urbana del Commander, con day-date, quadrante verde soleil, PVD oro rosa e Calibro 80.

Mido Commander Datoday
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Mido, Orologi

Il Mido Commander Datoday prende i codici di un’icona prodotta senza interruzioni dal 1959 e li porta nel presente con un equilibrio misurato, caldo e contemporaneo. La combinazione tra quadrante verde soleil e acciaio con trattamento PVD oro rosa costruisce un contrasto elegante. Sotto il vetro “glassbox”, il Calibro 80 con spirale Nivachron.

Un’icona aggiornata con misura

Linee morbide, lunetta sottile, corona integrata e indici dalla geometria riconoscibile: il Commander è uno di quei modelli che non ha bisogno di presentazioni, perché ha costruito la propria identità nel tempo. Con il Mido Commander Datoday, la Maison rilegge la storia senza nostalgia e lavora su dettagli mirati, quelli che cambiano la percezione al polso senza tradire l’impronta originaria. Essenzialità, precisione visiva e un’estetica calda, contemporanea, volutamente “wearable”.

Il nome Datoday è il manifesto più diretto: la funzione giorno e data è una scelta di uso. Un orologio pensato per restare addosso, per accompagnare le giornate, e per farlo con un linguaggio coerente, costruito attorno a proporzioni equilibrate e a una leggibilità controllata.

Verde soleil e oro rosa, un contrasto elegante

Il quadrante del nuovo Mido Commander Datoday
Il quadrante del nuovo Mido Commander Datoday © Mido

La prima cosa che colpisce è il dialogo cromatico. Il quadrante verde, spazzolato con decorazione soleil, lavora con la luce e cambia intensità a seconda dell’angolo, senza diventare mai eccessivo. A incorniciarlo, cassa e bracciale in acciaio con trattamento PVD color oro rosa.

La profondità è accentuata dalla flangia a gradini, che integra la scala dei minuti e quella dei quarti di secondo, rendendo la lettura più precisa e “strumentale” senza perdere pulizia. Gli accenti bianchi, insieme al Super-LumiNova bianco, tengono alta la leggibilità e definiscono un equilibrio tra rigore e morbidezza.

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Dettagli che cambiano la lettura al polso

Il Commander Datoday lavora di sottrazione e di rifinitura. Gli indici sono ridisegnati e sfaccettati: lucidi color oro rosa, con una laccatura nera centrale e puntali luminescenti, riprendono le lancette a bastone di ore e minuti, mantenendo l’impronta grafica della collezione ma con un tono più contemporaneo. Il datario day-date nero a ore 3 è integrato con discrezione, coerente con il ritmo del quadrante e con la logica di contrasto.

A proteggere la scena c’è un vetro zaffiro “glassbox”, con trattamento antiriflesso su entrambi i lati: un dettaglio che valorizza le texture e dà al quadrante un effetto quasi “vetrina”, più profondo e ricco. Il diametro da 40 mm è una scelta di versatilità, adatta a contesti diversi e a polsi differenti.

Calibro 80 e spirale Nivachron

Il Mido Commander Datoday indossato
Il Mido Commander Datoday indossato © Mido

Il cuore del progetto è il Calibro 80, visibile attraverso il fondello trasparente con massa oscillante decorata con côtes de Genève. La riserva di carica fino a 80 ore è un beneficio concreto nella vita reale: significa lasciare l’orologio a riposo per un weekend e ritrovarlo ancora in marcia. La spirale Nivachron aggiunge un livello di robustezza contemporanea, con maggiore resistenza agli urti e ai campi magnetici.

Il bracciale integrato a tre maglie viene reinterpretato con un profilo più flessibile e morbido. Le finiture alternate satinate e lucide costruiscono profondità e movimento. La cassa in tre parti, con fondello avvitato, garantisce impermeabilità fino a 50 m. In sintesi, il Datoday resta distintamente Commander, ma trova una voce propria: più aggiornata e più precisa nei dettagli.

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