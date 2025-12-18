Con linee geometriche audaci e dettagli in oro rosa, il nuovo Mido Multifort 8 Two Crowns fonde design architettonico e meccanica di precisione. Il quadrante nero opaco con indici incassati e flangia girevole evidenzia lo spirito urbano dell’orologio, completato da un cinturino in caucciù con texture orizzontale. A muovere tutto è il Calibro 72, un movimento automatico visibile dal fondello trasparente, dotato di spirale Nivachron per maggiore resistenza e durata. Una proposta dal carattere deciso, progettata per distinguersi ogni giorno.
Mido Multifort 8 Two Crowns: una nuova interpretazione dell’architettura orologiera
Il Multifort 8 Two Crowns rappresenta una nuova fase nella storia di Mido, portando in primo piano un’estetica scolpita e sofisticata. L’uso dell’oro rosa tramite trattamento PVD su cassa, corone e dettagli evidenzia l’intento di creare un segnatempo con forte identità visiva, in cui luce e texture si alternano con eleganza.
La lunetta ottagonale e le superfici satinate e lucidate dialogano con il nero opaco del quadrante, creando un contrasto che valorizza la forma e il volume dell’orologio. Un design che affonda le radici nel DNA della collezione Multifort del 1934, ma lo attualizza con un linguaggio deciso e contemporaneo.
Funzionalità con doppia corona e dettagli in rilievo
Due corone, collocate rispettivamente a ore 2 e ore 4, definiscono la personalità del modello. La prima aziona la flangia girevole con scala dei minuti per operazioni rapide, la seconda consente la regolazione dell’ora e della carica. Una configurazione che evoca modelli storici ma al tempo stesso risponde alle esigenze di precisione della quotidianità.
Il quadrante, scandito da linee orizzontali in rilievo, integra con discrezione l’indicazione della data a ore 3. Gli indici incassati e le lancette sfaccettate, tutte trattate con Super-LumiNova bianco, garantiscono una leggibilità ottimale in ogni condizione.
Oro rosa e nero opaco: un contrasto pieno di energia
L’alternanza cromatica tra il nero opaco del quadrante e del cinturino in gomma e l’intensità calda dell’oro rosa dona al Multifort 8 Two Crowns un carattere distintivo. Il cinturino, impreziosito da una fascia centrale testurizzata e da una fibbia ad ardiglione in tinta, completa l’estetica urbana del modello, esprimendo uno spirito dinamico e versatile.
Il cuore meccanico: Calibro 72 con spirale Nivachron
L’orologio è alimentato dal Calibro Mido 72, un movimento automatico di origine svizzera che si distingue per affidabilità e prestazioni. Regolato in quattro posizioni per ottimizzare la precisione, è dotato di una riserva di carica fino a 72 ore. Il fondello in vetro zaffiro permette di ammirarne la decorazione, comprese le finiture personalizzate con logo Mido.
Elemento tecnico chiave è la spirale in Nivachron, una lega di nuova generazione che offre maggiore resistenza a campi magnetici, sbalzi termici e urti. Una scelta che riflette l’attenzione del marchio alla durata e all’efficienza, senza rinunciare all’eleganza del movimento a vista.
Scheda tecnica
- Cassa: acciaio inossidabile con trattamento PVD oro rosa, 40 mm, spessore 3 parti, lunetta ottagonale
- Corone: a vite, ore 2 per la flangia, ore 4 per ora e carica
- Quadrante: nero opaco con motivo orizzontale, data a ore 3
- Lancette: ore e minuti sfaccettate in oro rosa, Super-LumiNova bianco
- Movimento: automatico Calibro Mido 72, base ETA A31.111, 21 rubini, spirale Nivachron, 72 ore di autonomia
- Fondello: trasparente con movimento visibile
- Cinturino: caucciù nero opaco, fibbia PVD oro rosa con logo inciso
- Impermeabilità: 100 metri
