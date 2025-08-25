Il nuovo Mido Multifort Skeleton Chronograph 2025 rappresenta una dichiarazione di forza e precisione. Con la cassa da 43 mm in acciaio PVD nero, il quadrante scheletrato a forma di X e accenti arancioni, questo orologio è pensato per chi vive con energia ogni momento.
Al suo interno pulsa il calibro automatico 60 con spirale Nivachron, resistente a urti, campi magnetici e variazioni di temperatura. Con 60 ore di riserva di carica, contatori cronografici ispirati al mondo delle corse e vetro zaffiro su entrambi i lati, il Multifort Skeleton Chronograph è un compagno affidabile e dall’impatto estetico deciso.
Design che unisce stile e adrenalina
Il nuovo Multifort Skeleton Chronograph 2025 nasce per chi ama coniugare la funzionalità tecnica con un’estetica audace. L’orologio si presenta in un look total black interrotto da dettagli arancioni, cifra stilistica della maison Mido. La combinazione cromatica non solo esprime energia, ma sottolinea la vocazione sportiva del segnatempo.
Il quadrante aperto lascia intravedere gli ingranaggi del movimento, trasformando la meccanica interna in un elemento di design. La scheletratura a forma di X, evidenziata da linee arancioni, amplifica la percezione di profondità e dinamismo. Un cronografo costruito per catturare l’attenzione, ma soprattutto per garantire affidabilità anche nelle condizioni più intense.
Cuore meccanico: il calibro 60
Al centro del Multifort Skeleton Chronograph batte il calibro automatico 60, derivato dall’ETA A05.951. Questo movimento vanta una riserva di carica fino a 60 ore, un valore superiore rispetto agli standard tradizionali, che consente di indossare l’orologio per più giorni senza necessità di ricarica.
La spirale Nivachron rappresenta una delle caratteristiche più apprezzate: un materiale resistente ai campi magnetici, agli urti e alle variazioni di temperatura, capace di assicurare stabilità cronometrica nel tempo. La massa oscillante, anch’essa scheletrata e decorata con il logo Mido, è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, a testimonianza dell’attenzione alla trasparenza e al dettaglio.
Quadrante ispirato alle corse
Il mondo dei motori ha ispirato il design di questo cronografo. I tre contatori, dedicati alla misurazione di secondi, minuti e ore, ricordano strumenti da cruscotto, mentre la scala tachimetrica arancione incisa sul réhaut permette di calcolare velocità medie.
La leggibilità è garantita da indici luminescenti con Super-LumiNova arancione, che si accendono al buio con intensità uniforme. Anche le lancette di ore e minuti, scheletrate e satinate, sono rivestite di materiale luminescente, mentre la lancetta centrale del cronografo, in arancione acceso, aggiunge un tocco di vitalità sportiva.
Cassa e materiali
La robustezza è assicurata dalla cassa in acciaio inossidabile 316L da 43 mm, rifinita con rivestimento in PVD nero. Le superfici alternano satinatura e lucidatura, creando contrasti che esaltano la struttura compatta dell’orologio.
Il vetro zaffiro, trattato antiriflesso su entrambi i lati, garantisce resistenza ai graffi e massima leggibilità. Il fondello trasparente rivela i dettagli del movimento, permettendo agli appassionati di osservare le finiture, tra cui le decorazioni circolari sui ponti. Con un’impermeabilità fino a 100 metri, il Multifort Skeleton Chronograph è adatto sia all’uso quotidiano che a situazioni sportive più impegnative.
Cinturino sportivo e versatile
Il cinturino in caucciù nero testurizzato, con fibbia ad ardiglione rivestita in PVD nero, completa il carattere sportivo dell’orologio. Le aste delle anse a sgancio rapido consentono di sostituire facilmente il cinturino, adattando lo stile dell’orologio a diverse occasioni.
Questo dettaglio rende il Multifort Skeleton Chronograph non solo un cronografo di alta precisione, ma anche un accessorio versatile, capace di passare dal look tecnico a un’eleganza più casual.
Scheda tecnica – Mido Multifort Skeleton Chronograph 2025
- Movimento: Calibro automatico 60 (base ETA A05.951), 28.800 alternanze/ora, 28 rubini, spirale Nivachron, 60 ore di riserva di carica
- Funzioni: ore, minuti, secondi, cronografo con contatori 60 secondi, 30 minuti e 12 ore
- Cassa: acciaio inossidabile 316L con rivestimento PVD nero, Ø 43 mm, spessore 7,94 mm, vetro zaffiro antiriflesso, fondello trasparente, impermeabilità 10 bar
- Quadrante: scheletrato a forma di X, nero con finiture satinate, indici con Super-LumiNova arancione, scala tachimetrica arancione
- Lancette: scheletrate, satinate, rivestite di Super-LumiNova; lancetta cronografica centrale arancione
- Cinturino: caucciù nero testurizzato, fibbia ad ardiglione in PVD nero, sistema a sgancio rapido