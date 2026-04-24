Mido Multifort TV Big Date 2026, il blu sfumato incontra l’oro rosa

Il nuovo Mido Multifort TV Big Date porta nella collezione una combinazione molto netta tra quadrante blu sfumato e rivestimento PVD color oro rosa. La forma TV ispirata al 1973 resta il centro del progetto, ma la parte tecnica si appoggia al Calibro 80 con spirale Nivachron, 80 ore di riserva di carica e impermeabilità fino a 100 metri.

Mido Multifort TV Big Date 2026
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Mido, Orologi

Informazioni chiave:

  • Il Mido Multifort TV Big Date 2026 adotta una cassa in acciaio trattato PVD color oro rosa da 40 x 39,2 mm.
  • Il movimento è il Mido Calibro 80, base ETA C07.651, con spirale Nivachron, 25 rubini e 80 ore di riserva di carica.
  • Il quadrante sfuma dal blu scuro al nero, con grande data a ore 12, indici negativi e Super-LumiNova Grade X2.

Il Mido Multifort TV Big Date 2026 introduce una delle combinazioni più decise della linea, con un quadrante blu degradé e una cassa interamente rivestita in PVD color oro rosa. La forma TV, ispirata ai modelli del 1973, resta al centro del progetto, insieme al big date a ore 12 e al Calibro 80 con spirale in Nivachron e fino a 80 ore di riserva di carica.

La forma TV del 1973 resta il punto di partenza del progetto

Il Multifort TV Big Date continua a lavorare sulla silhouette che richiama i modelli Mido del 1973, con una cassa dalla forma televisiva che negli ultimi anni è tornata a essere uno dei tratti più riconoscibili della maison. In questa nuova referenza, la struttura non cambia identità, ma viene spinta verso una presenza più calda e più intensa grazie al trattamento color oro rosa.

La cassa in PVD oro rosa lavora su contrasti di finitura e protezione

La cassa e il quadrante del nuovo Mido Multifort TV Big Date 2026
La cassa e il quadrante del nuovo Mido Multifort TV Big Date 2026 © Mido

La cassa è realizzata in acciaio inossidabile con trattamento PVD color oro rosa e misura 40 x 39,2 mm. La struttura è a 3 pezzi e presenta una combinazione di superfici satinate e lucide che costruisce gran parte del suo carattere. I lati della lunetta, la corona e le maglie centrali del bracciale sono lisci e brillanti, mentre anse e parte superiore della lunetta lavorano su un effetto più opaco. La lunghezza ansa-ansa è di 46,85 mm. I proteggi-corona accompagnano la corona a vite, che contribuisce insieme al fondello a vite a garantire un’impermeabilità fino a 10 bar, pari a 100 metri.

Il quadrante blu sfumato costruisce profondità e carattere

Il quadrante è uno degli elementi più riusciti del nuovo modello. La superficie presenta una gradazione dal blu al nero sull’esterno, con una spazzolatura orizzontale marcata che accentua i passaggi di tono e fa lavorare la luce in modo molto dinamico.

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La struttura mantiene i codici della collezione Multifort, con indici in negativo incisi che creano profondità sulla superficie. La minuteria sul rehaut sottolinea ulteriormente il perimetro della cassa, mentre la grande data a ore 12 occupa con decisione la parte alta del quadrante, diventando uno dei segni più identificativi dell’orologio.

La Big Date a ore 12 resta la firma più netta del modello

Nel Mido Multifort TV Big Date, il grande datario è un elemento centrale: la doppia finestrella a ore 12 domina la composizione e costruisce una gerarchia visiva molto chiara, rafforzata anche dal piccolo punto sabbiato sulla lunetta che crea un collegamento discreto ma preciso con la parte superiore del quadrante.

Super-LumiNova e lancette sfaccettate 

La leggibilità è sostenuta da indici e lancette rivestiti di Super-LumiNova bianco, che al buio emette una luminescenza blu-verde. Mido lavora quindi su una combinazione molto pulita: indicazioni bianche di giorno, lettura luminosa e precisa di notte, senza alterare il carattere elegante del quadrante. Le lancette delle ore e dei minuti sono diamantate e sfaccettate, mentre la lancetta dei secondi è diamantata e piatta.

Il Calibro 80 con Nivachron 

Il calibro del nuovo Mido Multifort TV Big Date 2026
Il calibro del nuovo Mido Multifort TV Big Date 2026 © Mido

Il cuore del nuovo Multifort TV Big Date è il Mido Calibro 80, basato su ETA C07.651. Si tratta di un movimento automatico con diametro di 28,80 mm, spessore di 5,86 mm, 25 rubini e frequenza di 21.600 alternanze/ora. Il movimento offre una riserva di carica fino a 80 ore.

La presenza della spirale Nivachron migliora la resistenza al magnetismo, alle variazioni di temperatura e agli urti, cioè tre aspetti molto importanti nell’uso reale. Il calibro è inoltre regolato in 3 diverse posizioni per aumentare la precisione generale, dettaglio che conferma l’attenzione di Mido a un equilibrio serio tra design e prestazione meccanica.

Sul retro, il fondello trasparente permette di osservare il movimento e la massa oscillante decorata con Côtes de Genève e logo Mido inciso.

Il bracciale integrato

Il bracciale integrato è in acciaio inossidabile trattato PVD color oro rosa satinato, con maglie centrali lucide che riprendono il gioco di contrasti della cassa. La chiusura è una fibbia deployante con pulsanti e logo Mido inciso. Le barrette con perno permettono inoltre una sostituzione rapida.

Le specifiche tecniche del Mido Multifort TV Big Date 2026

  • Referenza: M049.526.33.041.00
  • Movimento: Automatico MIDO Calibro 80, base ETA C07.651
  • Diametro movimento: 28,80 mm
  • Spessore movimento: 5,86 mm
  • Rubini: 25
  • Frequenza: 21.600 alternanze/ora
  • Spirale: Nivachron
  • Regolazione: 3 posizioni
  • Riserva di carica: fino a 80 ore
  • Funzioni: ore, minuti, secondi, grande data istantanea
  • Cassa: acciaio inossidabile trattato PVD color oro rosa, satinato e lucido
  • Dimensioni cassa: 40 x 39,2 mm
  • Lunghezza ansa-ansa: 46,85 mm
  • Vetro: zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati
  • Corona: a vite
  • Fondello: trasparente, a vite
  • Impermeabilità: 10 bar, 100 m
  • Quadrante: gradazione blu-nero, spazzolatura orizzontale, grande data a ore 12
  • Luminescenza: Super-LumiNova su indici e lancette
  • Bracciale: acciaio inossidabile trattato PVD color oro rosa, integrato
  • Chiusura: deployante con pulsanti e logo MIDO inciso

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