Informazioni chiave:
- Il Mido Multifort TV Big Date 2026 adotta una cassa in acciaio trattato PVD color oro rosa da 40 x 39,2 mm.
- Il movimento è il Mido Calibro 80, base ETA C07.651, con spirale Nivachron, 25 rubini e 80 ore di riserva di carica.
- Il quadrante sfuma dal blu scuro al nero, con grande data a ore 12, indici negativi e Super-LumiNova Grade X2.
Il Mido Multifort TV Big Date 2026 introduce una delle combinazioni più decise della linea, con un quadrante blu degradé e una cassa interamente rivestita in PVD color oro rosa. La forma TV, ispirata ai modelli del 1973, resta al centro del progetto, insieme al big date a ore 12 e al Calibro 80 con spirale in Nivachron e fino a 80 ore di riserva di carica.
Indice dei contenuti
La forma TV del 1973 resta il punto di partenza del progetto
Il Multifort TV Big Date continua a lavorare sulla silhouette che richiama i modelli Mido del 1973, con una cassa dalla forma televisiva che negli ultimi anni è tornata a essere uno dei tratti più riconoscibili della maison. In questa nuova referenza, la struttura non cambia identità, ma viene spinta verso una presenza più calda e più intensa grazie al trattamento color oro rosa.
La cassa in PVD oro rosa lavora su contrasti di finitura e protezione
La cassa è realizzata in acciaio inossidabile con trattamento PVD color oro rosa e misura 40 x 39,2 mm. La struttura è a 3 pezzi e presenta una combinazione di superfici satinate e lucide che costruisce gran parte del suo carattere. I lati della lunetta, la corona e le maglie centrali del bracciale sono lisci e brillanti, mentre anse e parte superiore della lunetta lavorano su un effetto più opaco. La lunghezza ansa-ansa è di 46,85 mm. I proteggi-corona accompagnano la corona a vite, che contribuisce insieme al fondello a vite a garantire un’impermeabilità fino a 10 bar, pari a 100 metri.
Il quadrante blu sfumato costruisce profondità e carattere
Il quadrante è uno degli elementi più riusciti del nuovo modello. La superficie presenta una gradazione dal blu al nero sull’esterno, con una spazzolatura orizzontale marcata che accentua i passaggi di tono e fa lavorare la luce in modo molto dinamico.
La struttura mantiene i codici della collezione Multifort, con indici in negativo incisi che creano profondità sulla superficie. La minuteria sul rehaut sottolinea ulteriormente il perimetro della cassa, mentre la grande data a ore 12 occupa con decisione la parte alta del quadrante, diventando uno dei segni più identificativi dell’orologio.
La Big Date a ore 12 resta la firma più netta del modello
Nel Mido Multifort TV Big Date, il grande datario è un elemento centrale: la doppia finestrella a ore 12 domina la composizione e costruisce una gerarchia visiva molto chiara, rafforzata anche dal piccolo punto sabbiato sulla lunetta che crea un collegamento discreto ma preciso con la parte superiore del quadrante.
Super-LumiNova e lancette sfaccettate
La leggibilità è sostenuta da indici e lancette rivestiti di Super-LumiNova bianco, che al buio emette una luminescenza blu-verde. Mido lavora quindi su una combinazione molto pulita: indicazioni bianche di giorno, lettura luminosa e precisa di notte, senza alterare il carattere elegante del quadrante. Le lancette delle ore e dei minuti sono diamantate e sfaccettate, mentre la lancetta dei secondi è diamantata e piatta.
Il Calibro 80 con Nivachron
Il cuore del nuovo Multifort TV Big Date è il Mido Calibro 80, basato su ETA C07.651. Si tratta di un movimento automatico con diametro di 28,80 mm, spessore di 5,86 mm, 25 rubini e frequenza di 21.600 alternanze/ora. Il movimento offre una riserva di carica fino a 80 ore.
La presenza della spirale Nivachron migliora la resistenza al magnetismo, alle variazioni di temperatura e agli urti, cioè tre aspetti molto importanti nell’uso reale. Il calibro è inoltre regolato in 3 diverse posizioni per aumentare la precisione generale, dettaglio che conferma l’attenzione di Mido a un equilibrio serio tra design e prestazione meccanica.
Sul retro, il fondello trasparente permette di osservare il movimento e la massa oscillante decorata con Côtes de Genève e logo Mido inciso.
Il bracciale integrato
Il bracciale integrato è in acciaio inossidabile trattato PVD color oro rosa satinato, con maglie centrali lucide che riprendono il gioco di contrasti della cassa. La chiusura è una fibbia deployante con pulsanti e logo Mido inciso. Le barrette con perno permettono inoltre una sostituzione rapida.
Le specifiche tecniche del Mido Multifort TV Big Date 2026
- Referenza: M049.526.33.041.00
- Movimento: Automatico MIDO Calibro 80, base ETA C07.651
- Diametro movimento: 28,80 mm
- Spessore movimento: 5,86 mm
- Rubini: 25
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora
- Spirale: Nivachron
- Regolazione: 3 posizioni
- Riserva di carica: fino a 80 ore
- Funzioni: ore, minuti, secondi, grande data istantanea
- Cassa: acciaio inossidabile trattato PVD color oro rosa, satinato e lucido
- Dimensioni cassa: 40 x 39,2 mm
- Lunghezza ansa-ansa: 46,85 mm
- Vetro: zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati
- Corona: a vite
- Fondello: trasparente, a vite
- Impermeabilità: 10 bar, 100 m
- Quadrante: gradazione blu-nero, spazzolatura orizzontale, grande data a ore 12
- Luminescenza: Super-LumiNova su indici e lancette
- Bracciale: acciaio inossidabile trattato PVD color oro rosa, integrato
- Chiusura: deployante con pulsanti e logo MIDO inciso