Mido rilancia il Multifort TV Big Date in una nuova versione con cassa trattata in PVD oro giallo. L’orologio richiama lo stile anni ’70 con un design deciso e dettagli moderni: quadrante nero sfumato, grande data a ore 12 e movimento automatico Calibro 80 con riserva di carica di 80 ore. Dotato di due cinturini intercambiabili — in acciaio dorato e gomma nera — è progettato per adattarsi a qualsiasi stile. Una creazione di carattere che unisce precisione meccanica, materiali pregiati e versatilità.
Nel panorama dell’orologeria contemporanea, Mido reinterpreta un’icona dal fascino rétro con il nuovo Multifort TV Big Date. Questa edizione speciale, caratterizzata da una finitura in oro giallo PVD, riscrive le regole del design sportivo ed elegante. Ispirato ai classici televisori degli anni ’70, il suo profilo squadrato ritorna protagonista con un linguaggio visivo deciso e raffinato.
Un’estetica che gioca con la luce
Il Multifort TV Big Date non passa inosservato: la cassa geometrica da 40 x 39,2 mm, trattata interamente con PVD color oro giallo, accoglie un quadrante in gradazione cromatica che sfuma dall’oro al nero. La superficie presenta una finitura spazzolata orizzontale che accentua la texture del metallo e cattura i riflessi con dinamismo.
Gli indici incassati, trattati con Super-LumiNova, garantiscono visibilità anche in condizioni di scarsa luce, mentre le lancette sfaccettate color oro, anch’esse luminescenti, mantengono la coerenza cromatica dell’insieme. A ore 12, la grande data in bianco su sfondo nero rafforza la simmetria del quadrante e migliora la leggibilità.
Due bracciali per due anime
A completare la proposta, Mido include due cinturini intercambiabili con sistema a sgancio rapido:
- Un bracciale in acciaio inox rivestito PVD oro giallo, con finiture satinate e lucide per un look monocromatico sofisticato.
- Un cinturino in caucciù nero testurizzato, ideale per uno stile più sportivo e dinamico.
Meccanica di precisione: Calibro 80
Al cuore del Multifort TV Big Date pulsa il collaudato Calibro 80, movimento automatico che assicura fino a 80 ore di riserva di carica. La molla del bilanciere in Nivachron protegge il calibro da campi magnetici e variazioni termiche, migliorando stabilità e affidabilità nel lungo periodo.
Il fondello trasparente lascia intravedere le decorazioni a Côtes de Genève sulla massa oscillante, oltre al logo Mido inciso. L’orologio è progettato per resistere fino a 100 metri, confermandone l’attitudine robusta.
Il suo look audace e raffinato rappresenta la quintessenza dello stile sporty-chic, adatto a chi cerca un orologio distintivo, ben costruito e tecnicamente affidabile.
