Mido firma il secondo capitolo della sua “serie TV” con il Multifort TV Big Date S01E02: cassa a forma di televisore in acciaio PVD grigio, quadrante multicolore in rilievo ispirato alle barre colore dei televisori vintage e Grande Data a ore 12. L’orologio arriva con bracciale integrato in acciaio PVD grigio e due cinturini in caucciù (blu e giallo) intercambiabili. Il segnatempo monta il Calibro 80 con spirale Nivachron che assicura fino a 80 ore di riserva di carica, protezione dal magnetismo e impermeabilità 10 bar. Vetro zaffiro antiriflesso su entrambi i lati, fondello a vista e indici/lancette con Super-LumiNova completano un pacchetto dal forte richiamo anni ’70, reinterpretato con cura contemporanea.
Un “episodio” che parla la lingua della TV d’epoca
È la Stagione 1, episodio 2 e Mido gioca con la nostalgia: il Multifort TV Big Date S01E02 porta al polso l’estetica dei televisori degli anni ’70, filtrata da un design tecnico attuale. La cassa a forma di TV (40 x 39,2 mm) torna protagonista con angoli arrotondati e un trattamento PVD grigio che evoca il metallo grezzo: una finitura pensata per un look monocromatico e urbano, che mette in risalto il quadrante.
Il quadrante “barre colore”: citazione pop
L’elemento che cattura subito è il motivo centrale in rilievo: richiama le barre colore che apparivano sugli schermi analogici. La resa è “grafica” e insieme tridimensionale; le scritte Mido e Multifort si integrano nel disegno in modo originale, senza rompere la pulizia complessiva. Un bordo grigio incornicia la scena e ospita indici incassati riempiti di Super-LumiNova bianco. Di notte la lettura resta netta, grazie anche alle lancette di ore e minuti con materiale luminescente. Il réhaut nero porta la scala minuti in bianco e sigilla l’identità tecnica del pezzo.
Grande Data a ore 12: la firma di famiglia
A ore 12 campeggia la Grande Data di Mido, qui bianca su fondo nero: una scelta che enfatizza la funzione resta coerente con il linguaggio grafico del quadrante. È un elemento distintivo della linea TV Big Date che, in questa S01E02, si fa ancora più scenografico per equilibrio e contrasto.
Cassa TV PVD grigio: carattere e funzione
Il corpo dell’orologio è in acciaio inossidabile con finiture satinato/lucido e trattamento PVD grigio. Il vetro zaffiro con antiriflesso su entrambi i lati garantisce visibilità in ogni luce, mentre la corona a vite gode di protezione dedicata. Il fondello avvitato con oblò trasparente offre la vista sul movimento.
Bracciale integrato + due cinturini colorati
Il Multifort TV Big Date S01E02 arriva con bracciale integrato in acciaio PVD grigio (maglie centrali lucide, chiusura pieghevole con pulsanti e logo), e in confezione include due cinturini in caucciù intercambiabili: blu e giallo, entrambi con rilievi e fibbia ad ardiglione PVD. Le barrette a sgancio rapido semplificano il cambio look: dal monocromo tecnico al pop brillante in pochi secondi.
Calibro 80 con Nivachron: autonomia e protezione
Dietro le quinte c’è il Calibro 80, regolato in tre posizioni e dotato di spirale Nivachron: una lega che aumenta la resistenza ai campi magnetici e agli urti. L’autonomia è il tratto distintivo: fino a 80 ore di riserva di carica a 21.600 A/h. Il fondello a vista mostra massa oscillante con Côtes de Genève e logo Mido: un tocco di finitura che premia anche l’occhio.
A chi parla questo S01E02
A chi ama l’orologeria dal respiro pop-culturale e cerca un oggetto riconoscibile senza rinunciare alla meccanica. A chi si diverte con i cambi cinturino e con l’idea di un look che passa dal monocromo all’accento neon in un gesto. E, naturalmente, a chi apprezza autonomia estesa (80 ore), protezione magnetica e 10 bar per un utilizzo disinvolto.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!