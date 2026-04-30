Informazioni chiave:
- Mido Ocean Star GMT abbina una cassa in acciaio da 44 mm a una lunetta girevole unidirezionale in ceramica nera e a un’impermeabilità fino a 200 metri.
- Il movimento è il Calibro automatico Mido 80 con spirale Nivachron, 25 rubini, 21.600 alternanze/ora e una riserva di carica fino a 80 ore.
- Il quadrante nero vellutato organizza doppio fuso orario, datario a ore 3 e una leggibilità molto alta grazie a contrasti netti, Super-LumiNova e lancetta GMT arancione.
Il Mido Ocean Star GMT è un orologio sportivo automatico pensato per chi si muove tra ambienti e orari diversi senza rinunciare a robustezza, chiarezza di lettura e affidabilità meccanica. La cassa da 44 mm in acciaio, l’impermeabilità fino a 20 bar, la lunetta unidirezionale in ceramica nera e il Calibro 80 con spirale Nivachron costruiscono un segnatempo che tiene insieme sia la vocazione subacquea che la funzione GMT.
Indice dei contenuti
Il design lavora sul contrasto per rendere il secondo fuso immediato
Il primo punto di forza del Mido Ocean Star GMT è il modo in cui il quadrante organizza le informazioni. La base è un nero vellutato, attraversato da indici applicati singolarmente e rivestiti di Super-LumiNova bianca. Su questa superficie molto pulita si muovono le lancette delle ore e dei minuti, anch’esse trattate con materiale luminescente, mentre la lettura del secondo fuso viene affidata a una lancetta GMT laccata in arancione. L’arancione permette infatti di distinguere subito la funzione GMT rispetto al resto delle indicazioni.
Il rehaut 24 ore separa visivamente giorno e notte
Il secondo fuso orario viene letto su un rehaut diviso in due metà, una bianca per le ore diurne e una nera per quelle notturne. Questa costruzione rafforza ulteriormente la facilità di lettura, perché permette di capire subito non solo l’ora della seconda località, ma anche la fase del giorno in cui si trova.
La leggibilità resta alta anche al buio grazie alla Super-LumiNova
Mido ha lavorato con particolare attenzione sulla visibilità in condizioni di luce scarsa. La Super-LumiNova bianca è applicata agli indici, alle lancette principali e anche al punto di riferimento a ore 12 sulla lunetta. Questo consente di mantenere l’orientamento dell’orologio e la lettura dell’ora anche in ambienti bui o sott’acqua.
La cassa in acciaio da 44 mm punta su robustezza e presenza
La cassa misura 44 mm di diametro e 50,10 mm da ansa ad ansa. È realizzata in acciaio inossidabile satinato e lucidato, con una costruzione pensata per trasmettere solidità e resistenza. La presenza al polso è importante, ma coerente con il tipo di orologio e con la funzione tecnica che deve assolvere.
Il fondello e la corona sono entrambi a vite, scelta che contribuisce in modo diretto all’impermeabilità del modello e rafforza la sensazione di affidabilità generale. Sul fondello compaiono l’incisione dei 24 fusi orari del mondo e il numero di serie, due dettagli che rafforzano il tema del viaggio e la personalità del pezzo.
Un altro elemento chiave dell’Ocean Star GMT è la lunetta girevole unidirezionale in due pezzi, con anello in ceramica nera. Gli indici laccati di bianco aumentano il contrasto e il punto luminescente a ore 12 aiuta a mantenere il riferimento anche al buio.
L’impermeabilità fino a 200 metri conferma l’anima Ocean Star
Il nuovo modello è impermeabile fino a 20 bar, cioè 200 metri. Questa caratteristica si lega in modo naturale alla storia di Mido nel campo dell’impermeabilità. L’Ocean Star GMT raccoglie infatti un’eredità che il marchio coltiva da decenni e la aggiorna con una lettura più orientata al viaggio contemporaneo.
Il Calibro 80 offre autonomia e una base tecnica molto solida
Nel cuore del Mido Ocean Star GMT lavora il Calibro automatico Mido 80, basato sull’ETA C07.661. Il movimento ha un diametro di 25,60 mm, uno spessore di 5,77 mm, utilizza 25 rubini e lavora a 21.600 alternanze/ora.
Uno dei suoi argomenti più forti è la riserva di carica fino a 80 ore, dato che rende l’orologio molto comodo anche per chi non lo indossa ogni giorno. La regolazione in tre diverse posizioni sottolinea inoltre la volontà di garantire una precisione più stabile e meglio controllata. Tra i contenuti tecnici più interessanti del movimento c’è la presenza della spirale Nivachron, componente che migliora la resistenza ai campi magnetici e agli urti. A protezione del quadrante, Mido sceglie un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati.
Il cinturino in tessuto nero rafforza il lato sportivo e versatile
L’Ocean Star GMT monta un cinturino in tessuto nero con quattro punti di cucitura bianchi e fibbia ad ardiglione in acciaio con logo Mido inciso. Molto utile anche il sistema di cambio rapido, che permette di modificare il look dell’orologio in modo semplice e veloce.
Le specifiche tecniche del Mido Ocean Star GMT
- Referenza: M026.629.17.051.01
- Movimento: Calibro automatico MIDO 80, base ETA C07.661
- Diametro movimento: 25,60 mm
- Spessore movimento: 5,77 mm
- Rubini: 25
- Frequenza: 21.600 alternanze/ora
- Spirale: Nivachron
- Riserva di carica: fino a 80 ore
- Funzioni: ore, minuti, secondi, data, GMT 24 ore
- Regolazione: tre posizioni
- Cassa: acciaio inossidabile satinato e lucidato
- Diametro cassa: 44 mm
- Lunghezza da ansa ad ansa: 50,10 mm
- Lunetta: girevole unidirezionale in due pezzi con anello in ceramica nera
- Vetro: zaffiro con trattamento antiriflesso su due lati
- Corona: a vite
- Fondello: a vite, inciso con i fusi orari del mondo e numero di serie
- Impermeabilità: 20 bar, 200 metri
- Quadrante: nero vellutato con indici applicati e datario a ore 3
- Lancette: ore e minuti sfaccettate con Super-LumiNova® bianco; GMT arancione; secondi con punta arancione
- Cinturino: tessuto nero con cuciture bianche
- Chiusura: fibbia ad ardiglione in acciaio con logo inciso
- Sistema cinturino: cambio rapido