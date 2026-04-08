Informazioni chiave:
- “Breath. Architecture of Lightness” di Mandalaki Studio è visitabile a Volvo Studio Milano (Viale della Liberazione ang. Via Melchiorre Gioia) dal 17 al 26 aprile 2026, ore 10.30-19.00.
- L’installazione consiste in una membrana sospesa ultrasottile che reagisce ai flussi d’aria generando onde e ombre in continuo cambiamento, accompagnata dalla composizione sonora “In/Out” di Luca Longobardi.
Volvo Studio Milano ospita dal 17 al 26 aprile 2026 “Breath. Architecture of Lightness”, installazione site-specific di Mandalaki Studio, studio di design milanese fondato nel 2012, curata da Rischa Paterlini in collaborazione con Viasaterna – Arte Contemporanea. L’opera è realizzata in occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week 2026.
Indice dei contenuti
Cos’è Breath e come funziona l’installazione?
“Breath. Architecture of Lightness” è una scultura in movimento: una membrana sospesa ultrasottile che reagisce ai flussi d’aria generando onde e ombre in continuo cambiamento, rendendo visibile ciò che normalmente sfugge alla percezione. L’idea di partenza, come spiega Enrico De Lotto, co-fondatore di Mandalaki Studio, è semplice: “Come rendere visibile qualcosa che normalmente non vediamo? La risposta non passa attraverso la rappresentazione ma attraverso l’esperienza.”
Il comportamento dell’opera cambia con la luce del giorno: al mattino appare eterea, al tramonto un sistema luminoso progettato ad hoc ne rivela la struttura interna esaltando forme e ombre. Anche di notte, dalle vetrine di Volvo Studio, l’installazione emerge come una presenza luminosa nello spazio urbano di Porta Nuova.
A completare l’opera, la composizione sonora “In/Out” di Luca Longobardi, pianista e compositore multimediale. Il suono nasce dal respiro meccanico delle ventole che attivano il tessuto, trasformato in materia acustica e rielaborato in una struttura generativa.
Dove si trova Volvo Studio Milano e come visitare Breath
Volvo Studio Milano si trova in Viale della Liberazione angolo Via Melchiorre Gioia, nel quartiere Porta Nuova. Lo spazio è attivo da oltre nove anni come piattaforma culturale e produttore di progetti multidisciplinari che intrecciano arte, musica, design e tecnologia.
“Breath” è visitabile dal 17 al 26 aprile 2026, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00. La sezione fotografica con immagini in alta quota che hanno ispirato la scultura, allestita negli spazi di lavoro di Volvo Studio, resterà visitabile fino al 3 ottobre 2026.
Il tema curatoriale 2026: Orizzonti Sensoriali
“Breath” si inserisce nel tema curatoriale Orizzonti Sensoriali, filo conduttore della programmazione 2026 di Volvo Studio Milano, che esplora la percezione come strumento di relazione tra l’essere umano e il mondo.
Chi sono Mandalaki Studio e i protagonisti del progetto
Mandalaki Studio è uno studio di design fondato a Milano nel 2012 che lavora sulle intersezioni tra arte, design e tecnologia attraverso installazioni immersive e sperimentazioni sensoriali. Il progetto “Breath” è curato da Rischa Paterlini in collaborazione con Viasaterna – Arte Contemporanea, realtà milanese attiva nella promozione di progetti di arte contemporanea e fotografia.
La composizione sonora è di Luca Longobardi, compositore che unisce elettronica e musica classica, già attivo in contesti internazionali di arte sonora e performance dal vivo.