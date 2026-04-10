Mini e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity”: un’installazione allestita nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda, in Via A. Manzoni 41 a Milano, visitabile dal 21 al 26 aprile 2026 nell’ambito della Milano Design Week 2026, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. L’installazione ospita anche la nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition con colore esclusivo Nottingham Green. Ingresso libero presso la House of MINI.
Informazioni chiave:
- La collaborazione tra Mini e Paul Smith è attiva dal 1998: i modelli storici esposti includono la Paul Smith 40th Anniversary Mini del 1999 (carrozzeria con 86 strisce in 26 colori) e la Mini Strip by Paul Smith del 2021, derivata dalla Mini Cooper SE.
- La Colour Theory Room è una parete interattiva dove i visitatori dispongono campioni cromatici che cambiano composizione nel corso della giornata; la Listening Room ospita registrazioni vocali di Sir Paul Smith sulla teoria del colore.
- Il colore Nottingham Green, sviluppato appositamente per questa Edition, compare sulle calotte degli specchietti, sulla griglia ottagonale del radiatore e sui coprimozzi con firma Paul Smith.
Indice dei contenuti
Palazzo Borromeo d’Adda: il contesto architettonico dell’installazione
Il palazzo storico del centro di Milano offre un cortile e un giardino che funzionano da contenitore neutro rispetto alle installazioni temporanee del Fuorisalone: le superfici in pietra e i volumi architettonici ottocenteschi creano un contrasto diretto con i colori saturi e le geometrie contemporanee di Paul Smith.
L’accesso avviene tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e conduce a una porta rossa: un elemento di soglia che separa fisicamente lo spazio quotidiano dall’installazione. Oltre l’ingresso, il giardino è organizzato con sentieri fiancheggiati da piante ed erbe, piattaforme aperte e installazioni cubiche. L’iconica Paul Smith Signature Stripe, la banda multicolore che è il segno grafico più riconoscibile del brand britannico, percorre l’intero giardino come elemento ricorrente.
La Colour Theory Room e la Listening Room: le due sale interattive
All’interno dell’installazione, due ambienti tematici strutturano l’esperienza dei visitatori.
La Colour Theory Room è costruita attorno a una parete interattiva su cui i visitatori possono disporre campioni di colore, modificando la composizione cromatica complessiva. La parete cambia configurazione nel corso della giornata con ogni intervento, rendendo ogni visita formalmente diversa dalla precedente. La palette di riferimento incrocia i colori distintivi di Paul Smith con quelli della nuova MINI Paul Smith Edition: un confronto diretto tra due sistemi cromatici con radici nel design britannico.
La Listening Room ospita registrazioni vocali di Sir Paul Smith sulla teoria del colore. È uno spazio concepito per rallentare il ritmo rispetto all’affollamento del Fuorisalone: una piattaforma aperta che invita alla sosta e all’ascolto.
La Mini Cooper Cabrio Paul Smith Edition: dettagli e colore Nottingham Green
Al centro dell’installazione è esposta la nuova Mini Cooper Cabrio Paul Smith Edition. Il colore esclusivo sviluppato per questa collaborazione è il Nottingham Green, che richiama la città di origine di Sir Paul Smith. Il verde compare in modo selettivo su elementi specifici della carrozzeria: le calotte degli specchietti retrovisori, la griglia ottagonale del radiatore e i coprimozzi delle ruote con la firma Paul Smith applicata.
Il concetto alla base dell’Edition è “classic with a twist”: un riferimento all’approccio tipico di Paul Smith, che applica elementi inattesi a silhouette riconoscibili.
I tre modelli storici esposti nel cortile
Nel cortile di Palazzo Borromeo d’Adda, lungo il percorso che conduce all’installazione, Mini ha allestito una selezione di tre modelli nati dalla collaborazione con Paul Smith, avviata nel 1998.
La Paul Smith 40th Anniversary Mini del 1999 è un esemplare unico: la carrozzeria è interamente rivestita con 86 strisce in 26 colori diversi, ognuna applicata a mano. Gli interni replicano lo stesso approccio cromatico, con dettagli come il vano portaoggetti verde lime. È il modello che ha consolidato l’identità della collaborazione sul mercato internazionale.
La Mini Strip by Paul Smith, presentata nel 2021 e derivata dalla Mini Cooper SE elettrica, è costruita sul principio opposto: riduzione al minimo delle finiture interne, superfici a vista, struttura portante esposta.
Il terzo esemplare è una Mini Cooper dell’ultima Paul Smith Edition, che presenta il Nottingham Green sugli stessi dettagli della Cabrio esposta nell’installazione.
Mini e Paul Smith: una collaborazione dal 1998
La partnership tra Mini e Sir Paul Smith è attiva da oltre venticinque anni. Il primo progetto risale al 1998, quando il designer di Nottingham lavorò su una versione speciale del classico Mini britannico. Da allora la collaborazione ha prodotto edizioni limitate, installazioni e progetti di comunicazione che condividono due elementi costanti: l’uso del colore come strumento compositivo e il riferimento alle radici britanniche di entrambi.
Sir Paul Smith ha commentato: “Ho sempre amato le mie visite a Milano per il Salone del Mobile e sono felice di tornare in città per presentare al mondo del design la mia nuova Mini. Non vedo l’ora di condividere questo progetto speciale con tutti voi.”
L’installazione “A Garden of Curiosity” è aperta dal 21 al 26 aprile 2026 presso la House of MINI, Via A. Manzoni 41, Milano. Orario: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.