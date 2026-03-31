Con la collezione Icon Value Automatic, Mondia Swiss propone una nuova linea di segnatempo pensata per coniugare precisione meccanica e stile quotidiano. Gli orologi sono accomunati da una cassa in acciaio da 40 mm, vetro zaffiro, movimento automatico Sellita SW-200 e impermeabilità fino a 10 ATM. La gamma comprende nove referenze, suddivise tra versioni con lunetta liscia e varianti con lunetta lavorata, con quadranti soleil nei colori bianco, verde, nero e blu. A completare il profilo della collezione ci sono i bracciali in acciaio con chiusura security diver, che rafforzano la vocazione sportiva ed elegante della linea.
Il calibro Sellita SW-200 al centro della nuova collezione
A muovere i nuovi modelli è il calibro automatico Sellita SW-200, scelto dal brand per affidabilità e solidità costruttiva. Il movimento lavora a una frequenza di 28.800 alternanze l’ora, pari a 4 Hz, e offre una riserva di carica di circa 40 ore. Una soluzione tecnica che colloca la collezione nel segno della continuità con la tradizione orologiera svizzera.
Cassa da 40 mm e proporzioni pensate per la versatilità
La collezione Icon Value Automatic adotta una cassa in acciaio da 40 mm, misura che punta a garantire equilibrio visivo, comfort e presenza al polso. Le proporzioni risultano adatte a contesti diversi, dall’utilizzo quotidiano alle occasioni più formali, mantenendo un’impronta contemporanea e ben definita.
Nove referenze tra lunetta liscia e finiture differenziate
La linea si sviluppa in nove referenze, costruite attraverso diverse combinazioni di lunette, quadranti, finiture e bracciali. Le versioni più essenziali si distinguono per la lunetta liscia lucida, che incornicia quadranti soleil proposti nelle tonalità verde, bianco, nero e blu.
In queste configurazioni, il bracciale integrato in acciaio a tre file rafforza la continuità tra cassa e struttura complessiva dell’orologio, definendo una silhouette compatta e ordinata. Tra queste referenze spicca anche una variante bicolore, caratterizzata da dettagli dorati sulla lunetta, sulla corona e sulle maglie centrali del bracciale.
Le versioni con lunetta lavorata puntano sulla tridimensionalità
Accanto ai modelli più lineari, Mondia Swiss propone le referenze accomunate da una lunetta lavorata che accentua la tridimensionalità della cassa. In questo caso, l’orologio viene abbinato a un bracciale a cinque file, soluzione che contribuisce a rendere il profilo più articolato e dinamico. Anche per questa famiglia di modelli è prevista una variante bicolore, mentre i quadranti soleil restano disponibili nelle stesse tonalità della collezione: verde, nero, bianco e blu.
Quadrante essenziale e impostazione orientata alla leggibilità
Il quadrante riflette un approccio funzionale, con una costruzione visiva ordinata e immediata. Gli indici lineari, coordinati alla tonalità della lunetta, definiscono una geometria pulita, sottolineata dal doppio indice a ore 12. Al centro trovano posto le lancette di ore, minuti e secondi, mentre a ore 3 compare la finestrella della data, evidenziata da una lente integrata nel vetro zaffiro.
Il logo Mondia Swiss è collocato a ore 12, mentre a ore 6 l’iscrizione “Automatic 10 ATM” richiama sia la natura meccanica del segnatempo sia la sua impermeabilità fino a 100 metri. I bracciali in acciaio inossidabile 316L completano il profilo tecnico della linea e sono dotati di chiusura security diver, studiata per garantire stabilità e sicurezza al polso.