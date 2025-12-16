MooRER svela tre capsule autunno inverno 2025 2026: Skii, Arena e Golf. Skii, ispirata ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, propone total look con giacche in lana con membrane waterproof, pantaloni in lana membranata o gabardina tecnica water resistant, maglia in lana stretch, stivali e guanti termici, oltre a zip waterproof e tasche per ski pass. Arena omaggia l’Arena di Verona e titoli come Carmen, Tosca e Turandot con stampe policrome su capi in lana-cachemire, flanelle e gabardine tecniche. Golf unisce outerwear water-repellent, cuciture termonastrate e dettagli pratici in palette beige, blu e arancione.
Skii, Arena e Golf sono tre interpretazioni che mettono al centro materiali, costruzioni e dettagli funzionali, con un linguaggio che rimane fedele al savoir-faire sartoriale italiano dichiarato dal brand. A cambiare, di volta in volta, è la scena: l’alta quota e la neve, la teatralità di Verona e delle grandi opere, il green e la città. Tre ambientazioni che diventano un guardaroba, dove ogni elemento è pensato per rispondere a esigenze reali di comfort, protezione e praticità.
Skii: la montagna secondo MooRER
La capsule Skii si compone di due total look pensati per l’inverno in quota e per il tempo sulle piste. Il cuore della proposta è rappresentato dalle Skii jacket a vestibilità ergonomica, realizzate in lana con armature di taglio sartoriale e rese adatte alle condizioni meteo grazie all’accoppiatura con membrane waterproof. L’approccio è chiaro: una materia tradizionalmente associata all’eleganza viene gestita con un’impostazione tecnica, senza perdere in pulizia di linee.
I pantaloni completano la capsule con una doppia proposta di materiali: da un lato lana membranata, dall’altro gabardina tecnica water resistant. Il comfort termico e la sensazione di protezione sono affidati all’imbottitura interna e alla fodera in jersey, scelta che punta a una maggiore gradevolezza al contatto e a una vestibilità più facile anche quando si stratifica.
A chiudere il total look arrivano una maglia in lana stretch, costruita per risultare confortevole grazie alla qualità del filato e delle lavorazioni, insieme a stivali e guanti termici: accessori che completano il racconto, mantenendo la stessa attenzione per l’uso reale.
Dettagli tecnici discreti: zip waterproof, tasche e regolazioni
La capsule Skii lavora in modo evidente sui particolari. Tutta la proposta è caratterizzata da:
- zip waterproof, pensate per aumentare la protezione nelle condizioni invernali
- taschini tattici per ski pass, integrati per essere pratici e immediati
- baschine interne e regolatori, utili per adattare il cosiddetto “Mountain-suit” al corpo
Arena: l’opera lirica diventa immagine, la cultura diventa guardaroba
Con Arena, MooRER cambia completamente tono e sceglie di rendere omaggio al patrimonio artistico italiano, guardando all’Arena di Verona e a titoli che appartengono all’immaginario lirico più noto: Carmen, Tosca e Turandot. Il risultato è una capsule che gioca sulla forza evocativa delle immagini: stampe policrome di alta qualità, ispirate a scatti fotografici esclusivi delle opere, decorano capi iconici della collezione.
Golf: prestazione e città, nello stesso linguaggio
La terza capsule, Golf, è pensata per chi vive lo sport in modo trasversale: sul green, ma anche nel ritmo urbano. MooRER costruisce un guardaroba tecnico che punta su comfort e praticità, con capi progettati per accompagnare condizioni variabili e spostamenti continui.
Il fulcro è un outerwear water-repellent, arricchito da cuciture termonastrate, fibre elastiche e imbottiture in piuma. La leggerezza viene richiamata attraverso l’idea di pesi super light, mentre la funzionalità si ritrova nei dettagli di costruzione, pensati per risultare immediati e utili.
Beige, blu e arancione: la palette identitaria e il guardaroba completo
La capsule Golf mantiene una palette dichiarata come identitaria: beige, blu e arancione. I colori attraversano l’intero total look e costruiscono continuità tra i pezzi, rendendo la proposta riconoscibile e facile da combinare. Oltre all’outerwear, la capsule include:
- maglieria idrorepellente
- felpe tecniche antivento
- pantaloni in jersey traspirante
- gabardine
- dettagli pratici come multitasche ergonomiche e porta tee
Il risultato è un guardaroba che punta a unire gusto metropolitano e requisiti d’uso, senza trasformare il capo tecnico in un’uniforme rigida.
