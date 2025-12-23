In arrivo il 10 febbraio su Netflix Motorvalley, la nuova serie italiana in sei episodi con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Il racconto, ambientato nel mondo del Campionato Italiano Gran Turismo, intreccia corse ad alta velocità e vicende personali segnate da traumi e desiderio di riscatto. Diretto da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, il progetto è scritto da Francesca Manieri e un team di sceneggiatori e porta in scena un cast ricco, con Giovanna Mezzogiorno, Andrea Montovoli e Diego Ribon.
Netflix accende i riflettori sull’adrenalina e la passione per le corse con Motorvalley, nuova serie originale italiana in sei episodi, disponibile a partire dal 10 febbraio. Al centro della storia, tre figure segnate da un passato difficile ma unite da un impulso comune: la velocità. Arturo, Elena e Blu sono tre anime in cerca di riscatto, pronte a giocarsi tutto in una delle competizioni più seguite d’Italia: il Campionato Italiano Gran Turismo.
Una seconda chance su quattro ruote
Arturo, interpretato da Luca Argentero, è un ex pilota dal passato glorioso ma segnato da un grave incidente che lo ha allontanato dal mondo delle corse. Elena, il volto di Giulia Michelini, appartiene a una delle famiglie più influenti dell’automobilismo italiano. Figlia della potente dinastia Dionisi, lotta per riconquistare il proprio spazio in una scuderia ormai sotto il controllo del fratello.
A unirli è Blu, interpretata da Caterina Forza: giovane, ribelle, con una naturale attrazione per il rischio e la velocità. Elena decide di assoldare Arturo come allenatore per la ragazza, intravedendo in lei la scintilla di una nuova generazione pronta a correre senza voltarsi indietro.
Ogni personaggio porta con sé una motivazione profonda. La pista non è solo un campo di gara: è un luogo dove il passato bussa senza preavviso e il futuro si decide curva dopo curva.
Tra dramma, passione e velocità
La narrazione si svolge sullo sfondo del Campionato Italiano Gran Turismo, ma Motorvalley è molto più di una serie sulle corse. È un dramma corale che intreccia legami familiari, conflitti irrisolti e desideri inconfessati, portando lo spettatore dentro le vite di chi ha scelto di fare della velocità una scelta esistenziale.
La serie è stata ideata da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, che ne firma anche la regia insieme a Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. La sceneggiatura porta la firma, oltre che degli ideatori, di Michela Straniero ed Erika Z. Galli, per un impianto narrativo che mescola azione, introspezione e tensione emotiva.
Un cast ricco e intergenerazionale
A rendere Motorvalley un progetto ambizioso è anche la presenza di un cast variegato, che alterna volti noti del panorama italiano a giovani promesse. Oltre ad Argentero, Michelini e Forza, figurano Giovanna Mezzogiorno, Davide Donin, Giancarlo Previati, Diego Ribon, Andrea Montovoli, Giuseppe Spata, Simonetta Solder, Leonardo Bianconi, Stefano Abbati, Wilson Bethel, Simone Tonoli e Alberto Naska.
Un insieme di personaggi che riflettono le diverse anime della corsa: la famiglia, la rivalità, il senso di appartenenza e la solitudine che ogni pilota conosce fin troppo bene.
