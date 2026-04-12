Informazioni chiave:
- Nepro “Just In Case” è una serie limitata di 100 esemplari totali (50 in acciaio lucido/satinato a CHF 790 e 50 in acciaio con trattamento PVD nero opaco a CHF 990), disponibile dal 20 maggio 2026.
- Il design riprende fedelmente il Neprosolar del 1976, primo orologio solare svizzero, ma senza la cella fotovoltaica: cassa da 36,2 mm, display OLED rosso, movimento al quarzo con autonomia fino a 500 giorni.
- La data di lancio coincide con il centesimo anniversario della nascita del Dr. Paolo Spadini, fondatore di Nepro e ideatore del progetto originale.
Nepro, manifattura svizzera fondata da Dr. Paolo Spadini e con sede a La Chaux-de-Fonds, lancia il 20 maggio 2026 la serie limitata “Just In Case”: 100 esemplari totali (due varianti da 50 pezzi ciascuna) che riprendono il design del Neprosolar del 1976 eliminando la cella fotovoltaica. La data non è casuale: il 20 maggio 2026 sarebbe stato il centesimo compleanno del Dr. Spadini. I prezzi di listino svizzeri partono da CHF 790 per la versione in acciaio e CHF 990 per la versione in PVD nero opaco.
Indice dei contenuti
Com’è nato il Neprosolar e perché esiste una versione “Just In Case”
Nel 1976, alla Fiera di Basilea, il Dr. Paolo Spadini presentò il Neprosolar, uno dei primissimi orologi a energia solare nella storia dell’orologeria svizzera. La tecnologia fotovoltaica era allora agli albori e Spadini, con pragmatismo ingegneristico, aveva predisposto in parallelo una versione identica priva di cella solare: “per ogni evenienza”, come diceva lui. Da qui il nome “Just In Case”.
Quella versione non solare non fu mai commercializzata. A distanza di cinquant’anni, il figlio Daniele Spadini ha deciso di produrla come edizione limitata commemorativa, presentandola alla fiera orologiera svizzera Time To Watches (Lodge) insieme al prototipo storico originale mai esposto pubblicamente prima d’ora.
Specifiche tecniche del Nepro Just In Case
Le due varianti della serie condividono le stesse specifiche tecniche:
- Cassa: acciaio 316L AAA, diametro 36,2 mm, spessore 11 mm
- Fondello: acciaio 316L AAA
- Vetro: cristallo minerale
- Movimento: al quarzo, sviluppato con Dynamic Motion (azienda svizzera specializzata in elettronica su misura)
- Display: OLED rosso, nello stile anni Settanta del design originale
- Funzioni: ore, minuti, data e anno
- Autonomia batteria: fino a 500 giorni
- Bracciale: acciaio inossidabile multi-maglie fresato
- Impermeabilità: 3 ATM (30 metri)
- Certificazione: Swiss made
La versione in acciaio lucido/satinato ha finitura polished-brushed. La versione in PVD nero opaco AAA riceve un trattamento superficiale di grado AAA, il più elevato nella scala qualitativa dei rivestimenti PVD (Physical Vapour Deposition) applicati all’acciaio orologiero.
Quanto costano e dove si acquistano
I prezzi di listino svizzeri ufficiali sono:
- Versione acciaio: CHF 790
- Versione PVD nero opaco AAA: CHF 990
I 100 esemplari saranno disponibili dal 20 maggio 2026, esclusivamente tramite il sito ufficiale.
La confezione e il progetto grafico
Ogni esemplare della serie “Just In Case” è consegnato in una confezione unica concepita come una capsula del tempo: il packaging richiama il design degli anni Settanta e intende evocare i cinquant’anni di attesa tra la progettazione originale e la prima commercializzazione.
Chi era il Dr. Paolo Spadini e la storia di Nepro
Il Dr. Paolo Spadini fondò Nepro a La Chaux-de-Fonds, canton Neuchâtel, città che insieme a Le Locle è riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità per la sua storia nella manifattura orologiera svizzera. Nel 1976, al momento della presentazione del Neprosolar, Spadini aveva 50 anni.
Il figlio Daniele Spadini ha ripreso la direzione del marchio e coordina oggi la produzione dei nuovi esemplari. Le funzioni di cronometraggio e display sono state sviluppate con Dynamic Motion, azienda tecnologica svizzera specializzata in sviluppi elettronici su misura per l’industria orologiera.