Nighthawk è la linea di router mobile di Netgear dalle prestazioni elevate. Una gamma di device in formato pocket per una copertura di rete sicura e affidabile ovunque vi troviate.

Netgear hotspot Nighthawk 2022: con l’arrivo della bella stagione, torna la voglia di uscire e di godere delle belle giornate di sole. I week-end sono la perfetta occasione per partire, concedersi un break avventuroso o ritagliarsi del tempo per un po’ di sano relax lontani dalla frenesia quotidiana senza rinunciare alle comodità da cui non vorremmo mai separarci.

Le soluzioni di Netgear rispondono a ogni esigenza, semplificando i piccoli gesti di tutti i giorni, dentro e fuori casa. Con la linea di hotspot portatili M1, M2 e M5 si può contare su fedeli compagni di viaggio dotati di una connessione internet super performante. Il top di gamma NightHawk M5 mette insieme il meglio della tecnologia disponibile supportando la copertura 5G in Wi-Fi 6 e un’estetica elegante.

Abituati alla comodità dello smart working, al divertimento dei giochi on-line, all’accessibilità dello streaming video, che sia per svago o per necessità, è ormai diventato fondamentale poter contare su prodotti tech affidabili. Che si tratti di una passeggiata solitaria in montagna o un momento conviviale tra amici, con gli hotspot portatili Netgear non c’è luogo remoto che non possa essere raggiunto dal segnale o festa che possa rimanere senza playlist.

Netgear hotspot Nighthawk 2022: connettività mobile al massimo livello

Per offrire una connettività sempre più prestazionale, gli operatori mobile si stanno impegnando per implementare velocemente e ovunque l’ultima tecnologia disponibile: il 5G.

Sono ormai svariate le aree dove è disponibile la connessione Internet mobile ad alta velocità. Soprattutto grazie a device come gli hotspots mobili Nighthawk M nati e ottimizzati per questo tipo di trasmissione, ma anche capaci di adeguarsi alle tecnologie precenti (4G o 3G) per garantire il servizio un servizio al top.

Ciò che rende unici ed eccezionali i router portatili Netgear è la possibilità di utilizzare le potenzialità offerte dal WiFi 6: le stesse infinite capacità di collegare device, di mantenere al minimo la latenza, di fornire la massima banda possibile raggiungendo fino 12 flussi di streaming contemporanei, che abbiamo imparato ad apprezzare con il Sistema Netgear Orbi Serie 8 tra le mura di casa.

L’attenzione di Netgear nei prodotti si percepisce sempre, oltre che nel design accattivante e nella scelta dei materiali, anche nella cura delle interfacce. E’ il caso del Nighthawk M5 dotato di un display digitale per leggere facilmente tutti i dati di gestione del dispositivo, supportato dall’app per una configurazione semplice e intuitiva.

L’anima nomade della linea di hotspot Nighthawk si ritrova anche nelle batterie di cui sono dotati. Ulteriore libertà dai fili, che permette di godere della propria connessione anche lontano da fonti di energia e per lungo tempo: fino a 13 ore per il Nighthawk M5, che in caso di necessità può diventare anche un affidabile power bank per smartphone.

