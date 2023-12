New Era Winter Collection: il marchio iconico noto per i suoi capi classici in stile varsity, presenta per questa stagione fredda una nuova collezione che combina la tradizione del design varsity con l’innovazione sostenibile. Questa linea invernale include giacche varsity, maglioni, felpe con cappuccio, t-shirt e headwear, progettati per offrire calore e stile durante i mesi più freddi.

La collezione di headwear di New Era si distingue per l’uso di materiali riciclati e sostenibili. Due modelli 9Forty regolabili con visiera curva sono realizzati con tessuto Repreve, un materiale riciclato che testimonia l’impegno di New Era verso la sostenibilità.

Questi cappellini, disponibili in un look monocolore che rimanda allo stile retrò, sono impreziositi da dettagli ricamati che rendono omaggio alla città natale di New Era, Buffalo (New York), e all’anno di fondazione del brand, il 1920. In aggiunta, la collezione include cappellini in maglia a costine monocolore, realizzati in Polylana riciclata, con un discreto logo a bandiera del brand.

La nuova collezione invernale di New Era rende omaggio alle sue origini nel baseball americano. Le felpe con cappuccio e le t-shirt presentano righe a contrasto in verde scuro e nero su sfondo grigio e bianco, un design che riprende le stagioni precedenti. Ogni capo casual porta sul lato sinistro l’antico logo di New Era in corsivo storico.

La collezione include anche una giacca varsity e un maglione, entrambi realizzati con materiali di alta qualità come ecopelle, lana e cotone Reverse Weave. Questi capi, fedeli allo spirito varsity di New Era, portano il numero ’20’ come richiamo all’anno di fondazione del brand, celebrando la sua lunga storia.

