Informazioni chiave:
- Il Norqain Wild One Skeleton Chrono 2026 è disponibile in tre versioni: standard in Norteq nero (da € 7.750), Limited Edition bordeaux 400 pezzi (da € 7.850) e Limited Edition oro rosso 18 carati 75 pezzi (da € 19.990).
- Il calibro automatico di manifattura NK24/1 è un cronografo flyback con ruota a colonne, certificazione cronometro COSC, 62 ore di riserva di carica e frequenza di 28.800 alternanze/ora.
- Cassa da 42 mm con gabbia in Norteq (materiale composito proprietario a base di fibra di carbonio), ammortizzatore in caucciù e contenitore in titanio sabbiato. Impermeabilità 200 metri.
Norqain, manifattura svizzera fondata nel 2018 a Fleurier, nel canton Neuchâtel, presenta al Watches and Wonders 2026 di Ginevra il Wild One Skeleton Chrono da 42 mm: cronografo flyback con calibro automatico di manifattura NK24/1, certificazione cronometro COSC e 62 ore di riserva di carica. Il segnatempo è disponibile in tre versioni, con prezzi che vanno da € 7.750 per la versione standard fino a € 19.990 per l’edizione limitata in oro rosso 18 carati da 75 esemplari. Ambassador del lancio: Gianluigi Buffon, Stan Wawrinka e Sydney Schertenleib.
Indice dei contenuti
Cos’è il flyback chronograph e perché è rilevante sul Wild One
Un cronografo flyback consente di azzerare e riavviare la misurazione del tempo con un solo gesto, premendo un unico pulsante, invece dei tre comandi separati richiesti da un cronografo tradizionale (stop, reset, start). Questa funzione nasce in ambito aeronautico per il calcolo rapido delle tappe di navigazione e nel contesto sportivo riduce il tempo di reazione tra una misurazione e la successiva.
Il calibro NK24/1 è un movimento automatico di manifattura con ruota a colonne, sistema di carica bidirezionale e frequenza di 28.800 alternanze orarie (4 Hz). I contatori sono posizionati a ore 6 (piccoli secondi) e a ore 12 (30 minuti cronografici). La certificazione COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) attesta una precisione di -4/+6 secondi al giorno verificata su 16 giorni in cinque posizioni e due temperature. Il fondello aperto con vetro zaffiro piano lascia la platina completamente visibile.
La massa oscillante personalizzata riprende il profilo delle cime a 8.000 metri, riferimento identitario del brand fin dalla fondazione.
Le tre versioni del Wild One Skeleton Chrono: specifiche e prezzi
Tutte e tre le versioni condividono cassa da 42 mm di diametro, spessore 13,60 mm, distanza tra anse 49,40 mm, larghezza anse 22 mm e impermeabilità 200 metri. La struttura è composta da una gabbia in Norteq, materiale composito proprietario Norqain a base di fibra di carbonio ultraleggera e ultraresistente, con ammortizzatore in caucciù e contenitore in titanio sabbiato. Il vetro è zaffiro doppio strato antiriflesso graffioresistente su fronte e fondello.
Versione standard
Gabbia Norteq nera, quadrante scheletrato nero con stampe bianche e turchese, indici e lancette taglio diamante rodiati con Super-LumiNova turchese. Dischi contatore trasparenti galleggianti a ore 6 e 12 con lancetta stampata bianca. Cinturino in gomma mesh disponibile in nero o turchese, con fibbia ad ardiglione o chiusura deployante.
- La referenza con cinturino nero, ardiglione: € 7.750
- La referenza con cinturino nero, deployante: € 8.120
- La referenza con cinturino turchese, ardiglione: € 7.750
- la referenza con cinturino turchese, deployante: € 8.120
La Limited Edition bordeaux in soli 400 pezzi
Gabbia Norteq bordeaux, quadrante scheletrato nero con stampe bianche e bordeaux, indici e lancette rodiati con Super-LumiNova bianca, punta della lancetta del cronografo con bordo bordeaux. Fondello con vetro zaffiro inciso “Limied Edition, One of 400” in bordeaux. Cinturino in gomma mesh nera.
- La referenza con ardiglione: € 7.850
- La referenza deployante: € 8.220
La Limited Edition oro rosso 18 carati in 75 pezzi
Parte superiore della gabbia in oro rosso 18 carati 5N “PX Impact”, tecnologia proprietaria Norqain per la lavorazione dell’oro rosso con finitura mista lucida e satinata. Fondello inferiore in Norteq nero. Ammortizzatore in caucciù grigio. Quadrante scheletrato nero con stampe bianche e oro, indici e lancette gold plated con Super-LumiNova bianca. Fondello con vetro zaffiro inciso “Limited Edition, One of 75” in oro. Cinturino in gomma mesh grigia.
- La referenza con ardiglione nero: € 19.990
- La referenza con ardiglione in oro rosso 5N: € 22.590
- la referenza deployante: €20.360
Gli ambassador: Buffon, Wawrinka e Schertenleib
Per il lancio del Wild Oone Skeleton Chrono, Norqain ha scelto tre ambassador con storie sportive distinte.
Gianluigi Buffon, portiere italiano plurititolato e tra i più longevi a livello professionistico internazionale, è oggi attivo nel supporto ad altri atleti dopo il ritiro dal calcio giocato. Buffon ha commentato: “Ciò che apprezzo di Norqain è che si fonda su questa stessa filosofia di superamento dei propri limiti, agendo con convinzione. Il Wild One Skeleton Chrono ne è la perfetta espressione, con il suo design deciso, distintivo e straordinariamente innovativo. Un segnatempo dal carattere forte, pensato per chi segue la propria strada e vive secondo il motto: ‘My Life, My Way’”.
Stan Wawrinka, tennista svizzero vincitore di tre titoli del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), ha dichiarato: “Questo è il mio ultimo anno nel circuito e, dopo oltre due decadi di carriera nel tennis professionistico, so quanto sia importante affidarsi a strumenti che rispecchino mentalità e prestazioni. Il Wild One Skeleton Chrono incarna perfettamente questo spirito: è un orologio pensato per chi vuole superare i propri limiti, spingersi oltre e raggiungere i propri obiettivi. Sono felice di indossarlo in campo durante questa stagione speciale”.
Sydney Schertenleib è la terza ambassador e conclude: “È davvero entusiasmante collaborare con Norqain. Ciò che amo del Wild One Skeleton Chrono è la sua leggerezza e le sue prestazioni. È un orologio che posso indossare tutti i giorni, sia durante gli allenamenti sia fuori dal campo. Il design è audace e moderno, e riflette perfettamente il mio stile e la mia energia”.
La scala pulsometrica e l’uso sportivo
Sul rehaut del Wild One Skeleton Chrono è incisa una scala pulsometrica: uno strumento che consente di calcolare la frequenza cardiaca senza dispositivi aggiuntivi, cronometrando un numero fisso di battiti (solitamente 15 o 30) e leggendo il risultato direttamente sul quadrante. Nato in medicina e poi adottato dall’orologeria sportiva degli anni Cinquanta e Sessanta, il pulsometro sul rehaut è oggi un dettaglio prevalentemente estetico ma funzionalmente coerente con il posizionamento atletico del segnatempo.