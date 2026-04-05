North Sails presenta la collezione primavera estate 2026 North Tech e la linea 24/7: un guardaroba urbano ispirato a Barcellona e al Mediterraneo, costruito su tessuti tecnici e riciclati. Tra i key piece spiccano la Edge Tech Sailor Jacket (3 strati, cuciture termosaldate) ed il Ventolite Vest (maglia riciclata 4-way stretch), con un approccio “from office to outdoors” che rende la funzionalità un gesto di stile quotidiano.
“Nata dall’oceano, progettata per la città” è la direzione precisa della nuova proposta North Sails per la primavera estate 2026. Con North Tech e la linea 24/7, il brand costruisce un guardaroba che parla a chi vive la città con ritmo veloce, ma non rinuncia all’idea di fuga: una giacca pronta per il temporale improvviso, un gilet che segue i movimenti, capi compatti che entrano in borsa e tornano utili quando il meteo cambia tono.
Il punto di partenza è Barcellona, dove l’architettura urbana incontra il Mediterraneo: da qui nasce una collezione pensata per il “velista urbano”, con tessuti tecnici e riciclati che uniscono performance e versatilità. Comfort, funzionalità, rispetto per l’ambiente e stile, senza compromessi e senza look “troppo sportivi” per la città.
North Tech: capi essenziali, tecnici e trasversali
La collezione North Tech si muove tra capispalla, gilet, pantaloni e camicie, con un’impostazione smart: layer leggeri, volumi puliti, dettagli utili. I materiali riciclati sono una scelta strutturale che sostiene l’idea di un guardaroba contemporaneo e responsabile.
Tra i pezzi chiave, la protagonista è la Edge Tech Sailor Jacket, rilettura ad alte prestazioni della classica Sailor Jacket: un capo pensato per il commuting e per la costa, con costruzione tecnica che privilegia protezione reale e vestibilità agile. Accanto, il Ventolite Vest interpreta il gilet come strumento urbano: leggero, elastico, visibile, pratico.
- Edge Tech Sailor Jacket
È la versione più tecnica dell’icona North Sails: tessuto riciclato a tre strati, struttura leggera ma protettiva, e soprattutto cuciture interamente termosaldate per una finitura dichiaratamente impermeabile. Sfoderata, quindi più adatta alla stagione calda, è costruita per passare dalla pioggia cittadina all’aria salmastra senza cambiare registro.
- Ventolite Vest
Un gilet che lavora sulla performance: maglia riciclata 4-way stretch per libertà di movimento, tasche con zip per l’uso quotidiano e stampa riflettente sul retro per aumentare la visibilità. È il classico capo che si infila sopra una camicia o sotto un outerwear, quando serve un extra di praticità.
24/7: la linea che segue il ritmo reale della settimana
Accanto a North Tech, la collezione 24/7 lavora su un’idea semplice: capi pensati per stare in scena tutto il giorno, ogni giorno. Dal tragitto del mattino al tempo libero del weekend, la linea punta su materiali tecnici e riciclati, comfort continuo e versatilità d’uso, con un’estetica pulita che non “grida” performance ma la mette al servizio della quotidianità.