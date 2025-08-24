Oakley Meta HSTN: la nuova visione dell’intelligenza sportiva

Oakley celebra i 50 anni di attività lanciando Meta HSTN, una linea di occhiali intelligenti sviluppata con Meta. Pensati per accompagnare atleti e appassionati in ogni contesto, fondono estetica sportiva, comfort e funzionalità audio-video connessa. La tecnologia Prizm esalta la visione, mentre l’assistente Meta AI offre supporto immediato. In arrivo un’edizione limitata con dettagli esclusivi e lenti dorate.
Oakley presenta una collezione che riflette la propria visione futura del rapporto tra estetica e prestazione. In occasione del cinquantesimo anniversario, il brand introduce Meta HSTN: occhiali smart nati dalla sinergia con Meta. Il risultato è un prodotto che integra forme iconiche e un comparto tecnologico che eleva la quotidianità dell’atleta e dell’utente attivo.
Oakley Meta HSTN: tecnologia e visione condivisa
Il modello Meta HSTN si distingue per l’unione tra funzione e design. La fotocamera ad alta definizione integrata consente di catturare il proprio punto di vista, mentre l’audio open-ear permette di ascoltare musica e contenuti vocali senza interferire con l’ambiente circostante. Il dispositivo è resistente all’acqua, grazie al grado di protezione IPX4, e si adatta a diverse condizioni d’uso, dentro e fuori dal contesto sportivo.
L’autonomia è stata progettata per durare: fino a 8 ore di utilizzo continuo e 19 ore in standby. La custodia ricaricabile prolunga ulteriormente l’uso, offrendo fino a 48 ore aggiuntive in mobilità.
Una delle funzionalità distintive è l’integrazione di Meta AI. L’assistente vocale permette di ottenere risposte in tempo reale e di attivare azioni semplicemente con un comando vocale. Che si tratti di registrare un video o controllare le condizioni meteo durante una sessione di golf o surf, Meta AI offre un’interfaccia diretta e discreta.
La precisione visiva di Prizm
La collezione Meta HSTN include anche lenti con tecnologia Prizm, progettata per migliorare la percezione visiva. Questo sistema regola lo spettro della luce per offrire contrasto più definito e colori più intensi, permettendo all’occhio umano di interpretare l’ambiente in modo più accurato. Le prestazioni ottiche si adattano sia alla luce intensa che alle condizioni meteorologiche variabili, offrendo un’esperienza visiva calibrata.
Varianti e dettagli
Gli occhiali Meta HSTN (disponibili dal 26 agosto) vengono proposti in sei combinazioni di montature e lenti, tutte compatibili con correzione visiva:
- Warm Grey con lenti Prizm Ruby
- Nero con Prizm Black polarizzate
- Brown Smoke con Prizm Deep Water polarizzate
- Nero con lenti Transitions Amethyst
- Trasparente con Transitions Grey
- Nero con lenti trasparenti
In occasione del lancio, Oakley propone anche un’edizione limitata con dettagli dorati e lenti Prizm 24K polarizzate, destinata ai collezionisti e agli appassionati.
La campagna di lancio coinvolge alcuni dei volti più noti del Team Oakley. Tra questi, Gabriel Medina nel surf, J.R. Smith nel golf e Boo Johnson nello skateboarding.