Oakley e Meta presentano Meta Vanguard, i nuovi occhiali sportivi con intelligenza artificiale. Compatibili con app come Strava e Garmin, offrono insight in tempo reale, fotocamera POV, audio immersivo e batteria di lunga durata. Con lenti intercambiabili Oakley Prizm e un design studiato nei dettagli, rappresentano la nuova frontiera dell’Athletic Intelligence.
Quando il mondo dello sport incontra l’intelligenza artificiale, nasce una categoria destinata a ridefinire il rapporto tra atleti e tecnologia. Con il lancio di Oakley Meta Vanguard prende forma un nuovo capitolo dell’eyewear sportivo: occhiali progettati per accompagnare chi vive lo sport ad alta intensità, offrendo dati in tempo reale, comfort e possibilità creative senza precedenti.
Dall’heritage Oakley al futuro con Meta
Dopo oltre cinquant’anni di ricerca e sperimentazione, Oakley continua a spingersi oltre. In collaborazione con Meta, il brand ha sviluppato un dispositivo che unisce il suo design iconico al potenziale delle AI glasses.
Gli Oakley Meta Vanguard non si rivolgono solo agli sportivi, ma a chi vive l’attività fisica come esperienza totale. Che si tratti di ciclismo, corsa o sport invernali, questi occhiali sono progettati per resistere a condizioni estreme e accompagnare ogni movimento. Tra le funzioni principali:
- Integrazione con app sportive: compatibilità con piattaforme come Strava e Garmin per monitorare i progressi in tempo reale.
- Insight personalizzati: grazie ai comandi vocali, l’atleta riceve informazioni immediate su battito cardiaco o performance, senza interrompere l’allenamento.
- Batteria di lunga durata: fino a 9 ore di utilizzo continuo e ricarica rapida che offre il 50% in soli 20 minuti.
- Fotocamera POV integrata: un obiettivo da 12 MP con lente grandangolare da 122° permette di registrare video in 3K, slow motion o hyperlapse, con stabilizzazione regolabile.
- Audio immersivo: speaker open-ear e cinque microfoni riducono i rumori esterni garantendo chiarezza di chiamate e comandi vocali.
Meta Vanguard non è solo uno strumento di analisi, ma anche un mezzo per raccontare le proprie imprese. La possibilità di registrare dall’esatto punto di vista dell’atleta restituisce emozioni autentiche e uniche. Slow motion, hyperlapse e stabilizzazione video consentono di rivivere discese mozzafiato o allenamenti intensi con qualità professionale.
Comfort e protezione senza compromessi
Il design di Oakley Meta Vanguard è studiato nei dettagli per garantire vestibilità e resistenza. Il sistema Three-Point Fit assicura stabilità anche nelle condizioni più impegnative, mentre i tre naselli intercambiabili permettono un’adattabilità totale. La montatura, certificata IP67, è resistente a polvere e acqua, compatibile con caschi e cappellini.
Le lenti Oakley Prizm esaltano contrasto e colori, proteggendo gli occhi da vento, sole e polvere. Disponibili in quattro combinazioni – Matte Black con Prizm 24K, Matte White con Prizm Black, Matte Black con Prizm Road e Matte White con Prizm Sapphire – possono essere sostituite rapidamente in base alla luce o allo stile desiderato.
Una campagna globale con il Team Oakley
A dare volto al lancio internazionale sono gli atleti del Team Oakley, tra cui il ciclista Mark Cavendish. La campagna celebra l’unione tra tradizione sportiva e tecnologia di ultima generazione, dimostrando come Meta Vanguard sia pensato per chi vive lo sport con passione e determinazione.
Con Meta Vanguard, Oakley e Meta propongono un concetto evoluto di eyewear sportivo: non più semplice accessorio, ma strumento intelligente che accompagna l’atleta dentro e fuori dal campo. Un oggetto capace di restituire informazioni preziose, supportare la concentrazione e trasformare ogni momento in esperienza condivisibile.
