Occhiali da sole Harley-Davidson: Marcolin e Harley-Davidson Motor Company hanno rinnovato l’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello mondiale delle montature da vista e occhiali da sole. Il nuovo accordo comprenderà ora anche gli occhiali da sole Performance e Protective, progettati per essere indossati in moto.

La partnership, nata nel 2013, prevede un’ulteriore estensione di sei anni fino al 31 dicembre 2027. Oltre alla produzione di occhiali Harley Davidson da uomo e donna, le due aziende entreranno in un nuovo segmento di prodotti a livello globale, gli occhiali da sole Performance e Protective, dedicati ai motociclisti.

La nuova categoria sole sarà dotata di inserti interni in schiuma e guarnizioni removibili e rispetterà anche altri standard ANSI applicabili in materia di sicurezza, quali impatto ad alta velocità e a massa elevata. Marcolin unirà la sua expertise nel mondo dell’occhialeria fashion e di lusso con i più rigorosi collaudi, al fine di soddisfare gli standard esistenti in materia di occhiali protettivi per creare modelli specificatamente progettati per i motociclisti.

Tutte le collezioni eyewear Harley-Davidson create da Marcolin continueranno ad essere caratterizzate da elementi iconici, quale l’integrazione del logo, i dettagli ispirati al mondo delle moto e un design in puro stile H-D.

