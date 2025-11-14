Web Eyewear presenta le collezioni da sole e da vista 2025, ispirate a un’estetica elegante e funzionale. Acetati trasparenti, dettagli tattili come il torchon e pin in rilievo, forme Bold e leggere Thin compongono una proposta che supera la funzione visiva per offrire un’esperienza sensoriale completa. I nuovi clip-on magnetici ampliano la versatilità della collezione, mentre il design raffinato valorizza il volto con leggerezza e autenticità.
Un equilibrio tra bellezza autentica e rigore progettuale
Nel mondo dell’eyewear contemporaneo, il marchio Web si distingue per una visione chiara: disegnare occhiali che coniughino design sobrio, materiali di qualità e attenzione al dettaglio tecnico, mantenendo sempre un’identità riconoscibile. Le nuove collezioni da sole e da vista firmate Web Eyewear, house brand di Marcolin, esprimono un’eleganza discreta ma sensoriale.
Al centro della proposta, forme raffinate e facili da indossare, in cui la trasparenza dell’acetato gioca un ruolo chiave, portando alla luce la struttura interna delle montature e trasformando ogni modello in un esercizio di design consapevole. L’estetica, mai eccessiva, riflette il linguaggio del lusso sobrio: una bellezza che si scopre nella coerenza dei dettagli, nella leggerezza della costruzione, nella funzionalità che si fa stile.
L’identità visiva: trasparenze, stratificazioni e tocchi iconici
Le nuove collezioni Web valorizzano l’utilizzo dell’acetato trasparente in combinazione con colorazioni piene e finiture lucide o opache. Il materiale, selezionato in versioni tri-strato e bilayer, consente di ottenere un effetto visivo stratificato, in cui le sfaccettature interne e i profili inclinati conferiscono profondità e dinamismo alle montature.
Uno degli elementi caratterizzanti è il torchon, reinterpretato in due versioni: tridimensionale in metallo tornito, oppure bidimensionale e visibile all’interno dell’asta. Questo motivo decorativo, che richiama l’artigianalità orafa, diventa segno distintivo del brand, insieme ai pin funzionali in rilievo, pensati per aggiungere una dimensione tattile e visiva all’esperienza di chi indossa gli occhiali.
Modelli Bold, Evo e Thin: tre interpretazioni dello stile Web
La collezione si sviluppa in diverse linee, ognuna pensata per rispondere a esigenze differenti in termini di forma, peso e personalità.
- Bold: modelli caratterizzati da montature importanti, questi occhiali si distinguono per il volume deciso e per l’utilizzo di acetato tri-strato premium. I pin in rilievo sulle aste rafforzano il carattere del design e ne migliorano la percezione tattile. Il modello WE0393, con frontale squadrato e combinazioni di acetato pieno e trasparente, rivela l’anima torchon bidimensionale in tutta la sua purezza. Ideale per chi desidera uno stile deciso, ma con dettagli sofisticati.
- Evo: una naturale evoluzione della linea Bold, i modelli Evo introducono un filo centrale sottile visibile lungo le aste e una lavorazione più raffinata delle stratificazioni. Sono pensati per chi apprezza le forme piene ma cerca una maggiore leggerezza e dettaglio strutturale.
- Thin: destinati a chi predilige montature leggere e meno invasive, i modelli Thin si riconoscono per i profili sottili, le superfici piatte e le sfaccettature interne inclinate, che alleggeriscono visivamente la montatura senza rinunciare alla personalità. Ideali per chi cerca una vestibilità discreta ma curata, con un’ottima resa estetica anche nelle versioni con clip-on magnetico a sei punti, una novità introdotta nella collezione, disponibile con tre diverse tonalità di lenti.
Focus modelli: forme, funzione e carattere
Un inno al minimalismo moderno, questo modello da sole WE0391 abbina acetato bilayer, superfici levigate e dettagli tecnici di precisione. Le trasparenze e le sfaccettature interne creano un gioco di luce che conferisce profondità visiva al frontale, mentre i pin a diamante sulle aste e il logo sui terminali sottolineano la qualità costruttiva.
Con linee essenziali e angoli definiti, il modello WE0392 interpreta l’equilibrio tra geometria e comfort. Realizzato in acetato doppio strato, è proposto anche con contrasti cromatici tra frontale e aste, per un effetto grafico elegante. I dettagli iconici, come i pin in rilievo, rafforzano l’identità visiva del brand.
Stile e funzionalità: un lusso da vivere ogni giorno
Lontano da ogni ostentazione, il lusso secondo WEB Eyewear è una questione di proporzioni, tattilità e leggerezza. I nuovi modelli incarnano questa visione attraverso una collezione che si rivolge a chi sceglie con consapevolezza ciò che indossa, ricercando autenticità e precisione.
Il design si muove tra passato e presente, reinterpretando in chiave attuale i codici dell’eleganza classica con lenti sfumate, profili leggeri, palette neutre e trasparenze sofisticate. Una proposta che invita a guardare oltre l’estetica e a percepire il prodotto nella sua interezza, fatta di materiali, tecnica e dettagli invisibili ma determinanti.
