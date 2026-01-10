Omega Speedmaster Milano Cortina 2026: il countdown verso i Giochi Paralimpici

Un conto alla rovescia verso il 6 marzo: lunetta blu, quadrante “ghiacciato” e dettagli ispirati ai colori Paralimpici.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026
Di - - Lascia un commento

Omega, Orologi

In vista della cerimonia di apertura del 6 marzo dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Omega – Cronometrista Ufficiale – svela lo Speedmaster Milano Cortina 2026 pensato per il conto alla rovescia. Il modello unisce cassa da 38 mm in acciaio e lunetta in ceramica blu con scala tachimetrica in smalto bianco. Il quadrante laccato bianco ha un effetto “ghiacciato” azzurro con motivo che richiama il “26”. Dentro lavora il calibro Co-Axial 3330 automatico con 52 ore di riserva di carica, su bracciale con regolazione comfort Omega.

La firma di Omega ai Giochi Paralimpici

La relazione tra Omega e i Giochi Paralimpici parla di continuità: dal primo incarico di cronometraggio nel 1992, la Maison ha costruito una presenza costante, mettendo al servizio delle gare affidabilità e rigore nelle fasi più delicate di ogni competizione. A Milano Cortina 2026, Omega gestirà nuovamente il cronometraggio di tutti gli eventi delle sei discipline invernali, riaffermando un impegno che unisce misurazione del tempo e inclusione.

Cassa da 38 mm e lunetta blu: un’estetica nitida, da paesaggio invernale

Il nuovo Speedmaster Milano Cortina 2026 interpreta l’energia dei Giochi Paralimpici con una cassa da 38 mm in acciaio inossidabile lucido, abbinata a una lunetta in ceramica blu intenso. La scala tachimetrica, definita e leggibile, è realizzata in smalto bianco, creando un contrasto pulito che richiama la luce fredda delle giornate sulla neve.

Un quadrante “ghiacciato” che richiama il “26” dell’emblema

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 quadrane
Image: Omega

Il quadrante è il vero campo di gioco visivo del modello. La superficie laccata bianca è animata da un effetto “ghiacciato” azzurro, attraversato da un motivo discreto che rimanda al “26” posto al centro dell’emblema Milano Cortina 2026. Anche i contatori contribuiscono alla narrazione: ciascuno presenta una finitura “azurage” che evoca, con un ritmo grafico regolare, le linee di una pista da sci appena battuta.

Un dettaglio particolarmente riconoscibile è la data a ore 6, dove compare la tipografia Milano Cortina 2026, trasformando un’indicazione funzionale in elemento identitario.

Dettagli Paralimpici: fondello dedicato e lancetta tricolore

Pur riprendendo alcuni tratti del design dello Speedmaster 38 mm dedicato ai Giochi Olimpici, questa edizione si distingue per segni immediati: sul fondello trova posto il medaglione stampato dei Giochi Paralimpici Invernali, mentre la lancetta centrale dei secondi sfuma tra rosso, blu e verde, richiamando i colori del logo della competizione. Piccoli accenti, ma capaci di cambiare il carattere complessivo dell’orologio.

Bracciale con regolazione comfort e calibro Co-Axial 3330

Lo Speedmaster Milano Cortina 2026 è abbinato a un bracciale in acciaio con finiture lucide e satinate, dotato del sistema di regolazione comfort brevettato da OMEGA, pensato per una vestibilità precisa.

All’interno lavora il calibro Co-Axial 3330 a carica automatica, con 52 ore di riserva di carica: una scelta che rafforza l’idea di un segnatempo pronto a tenere il passo con l’intensità dei Giochi, e con la determinazione degli atleti che li animano.

Leggi anche:

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:

• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!

Scelti dalla redazione:

Lascia un commento