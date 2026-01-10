In vista della cerimonia di apertura del 6 marzo dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Omega – Cronometrista Ufficiale – svela lo Speedmaster Milano Cortina 2026 pensato per il conto alla rovescia. Il modello unisce cassa da 38 mm in acciaio e lunetta in ceramica blu con scala tachimetrica in smalto bianco. Il quadrante laccato bianco ha un effetto “ghiacciato” azzurro con motivo che richiama il “26”. Dentro lavora il calibro Co-Axial 3330 automatico con 52 ore di riserva di carica, su bracciale con regolazione comfort Omega.
La firma di Omega ai Giochi Paralimpici
La relazione tra Omega e i Giochi Paralimpici parla di continuità: dal primo incarico di cronometraggio nel 1992, la Maison ha costruito una presenza costante, mettendo al servizio delle gare affidabilità e rigore nelle fasi più delicate di ogni competizione. A Milano Cortina 2026, Omega gestirà nuovamente il cronometraggio di tutti gli eventi delle sei discipline invernali, riaffermando un impegno che unisce misurazione del tempo e inclusione.
Cassa da 38 mm e lunetta blu: un’estetica nitida, da paesaggio invernale
Il nuovo Speedmaster Milano Cortina 2026 interpreta l’energia dei Giochi Paralimpici con una cassa da 38 mm in acciaio inossidabile lucido, abbinata a una lunetta in ceramica blu intenso. La scala tachimetrica, definita e leggibile, è realizzata in smalto bianco, creando un contrasto pulito che richiama la luce fredda delle giornate sulla neve.
Un quadrante “ghiacciato” che richiama il “26” dell’emblema
Il quadrante è il vero campo di gioco visivo del modello. La superficie laccata bianca è animata da un effetto “ghiacciato” azzurro, attraversato da un motivo discreto che rimanda al “26” posto al centro dell’emblema Milano Cortina 2026. Anche i contatori contribuiscono alla narrazione: ciascuno presenta una finitura “azurage” che evoca, con un ritmo grafico regolare, le linee di una pista da sci appena battuta.
Un dettaglio particolarmente riconoscibile è la data a ore 6, dove compare la tipografia Milano Cortina 2026, trasformando un’indicazione funzionale in elemento identitario.
Dettagli Paralimpici: fondello dedicato e lancetta tricolore
Pur riprendendo alcuni tratti del design dello Speedmaster 38 mm dedicato ai Giochi Olimpici, questa edizione si distingue per segni immediati: sul fondello trova posto il medaglione stampato dei Giochi Paralimpici Invernali, mentre la lancetta centrale dei secondi sfuma tra rosso, blu e verde, richiamando i colori del logo della competizione. Piccoli accenti, ma capaci di cambiare il carattere complessivo dell’orologio.
Bracciale con regolazione comfort e calibro Co-Axial 3330
Lo Speedmaster Milano Cortina 2026 è abbinato a un bracciale in acciaio con finiture lucide e satinate, dotato del sistema di regolazione comfort brevettato da OMEGA, pensato per una vestibilità precisa.
All’interno lavora il calibro Co-Axial 3330 a carica automatica, con 52 ore di riserva di carica: una scelta che rafforza l’idea di un segnatempo pronto a tenere il passo con l’intensità dei Giochi, e con la determinazione degli atleti che li animano.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!