Omega apre il 2026 con due nuove interpretazioni dello Speedmaster Moonwatch Professional, uno degli orologi più riconoscibili e celebrati nella storia dell’orologeria. I nuovi modelli propongono una raffinata rilettura estetica dell’iconico cronografo lunare, giocando su un contrasto grafico netto e contemporaneo: nero e bianco, luce e profondità, tradizione e modernità.
Disponibili con cassa da 42 mm in acciaio inossidabile oppure in oro Moonshine 18K, i nuovi Speedmaster mantengono intatta l’identità del Moonwatch, aggiornandone il linguaggio visivo attraverso dettagli curati e una forte attenzione alla leggibilità.
Un quadrante nero e bianco che valorizza l’architettura Moonwatch
Il cuore estetico dei nuovi Speedmaster Moonwatch è il quadrante, costruito secondo la tradizione del celebre quadrante “step”, disposto su una doppia platina. La platina superiore presenta una superficie nera lucida, ottenuta tramite un processo di laccatura e verniciatura che restituisce una brillantezza profonda e uniforme. I contatori cronografici sono incorniciati da anelli rodiati, elemento che ne enfatizza la presenza visiva.
A contrasto, la base dei contatori è bianca, anch’essa laccata e verniciata, creando un effetto invertito che migliora la leggibilità e dona al quadrante una forte identità grafica. La minuteria applicata sul quadrante principale è bianca, mentre quella dei contatori è nera: una scelta studiata per ottimizzare la lettura delle indicazioni e rafforzare l’equilibrio cromatico complessivo.
Lunetta in ceramica e vetro zaffiro: dettagli funzionali e coerenti
Entrambi i modelli sono completati da una lunetta in ceramica nera con scala tachimetrica smaltata bianca, elemento distintivo dello Speedmaster e strumento funzionale legato alla vocazione cronografica dell’orologio.
Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro antigraffio dotato di trattamento antiriflesso, che assicura una visione chiara in ogni condizione di luce, preservando al contempo l’eleganza dell’insieme.
Acciaio o oro Moonshine 18K: due interpretazioni dello stesso mito
Omega propone i nuovi Speedmaster Moonwatch nero e bianco in due versioni, entrambe fedeli allo spirito originale del modello ma con caratteri distinti.
- La versione in acciaio inossidabile presenta indici e lancette rodiati, riempiti di Super-LumiNova bianca, per garantire una lettura immediata anche in condizioni di scarsa luminosità.
- La variante in oro Moonshine 18K, la speciale lega in oro giallo sviluppata da Omega per una maggiore stabilità cromatica nel tempo, esprime un’eleganza più preziosa. Le lancette delle ore e dei minuti, quelle dei contatori e gli indici sono realizzati in oro Moonshine 18K e riempiti di Super-LumiNova bianca, mentre la lancetta centrale cronografica è rifinita in oro Moonshine PVD, dettaglio che rafforza il carattere esclusivo del segnatempo.
Il calibro 3861: continuità meccanica e standard elevati
All’interno di entrambi i modelli batte il calibro Omega 3861 Co-Axial Master Chronometer, l’ultima evoluzione del celebre calibro 321 che accompagnò gli astronauti della Nasa nelle missioni lunari.
Questo movimento meccanico a carica manuale garantisce prestazioni elevate in termini di precisione, affidabilità e resistenza magnetica, ed è certificato Master Chronometer, uno dei più rigorosi standard dell’orologeria svizzera contemporanea. La qualità meccanica del calibro 3861 consente inoltre a Omega di offrire una garanzia di 5 anni, a conferma della solidità tecnica del progetto.
Un bracciale iconico per una vestibilità contemporanea
I nuovi Speedmaster Moonwatch sono abbinati a bracciali in acciaio con finiture lucide e spazzolate, realizzati nel rispetto dello stile tradizionale del Moonwatch. Il bracciale integra il sistema di regolazione brevettato Omega, che consente un comfort ottimale al polso e una vestibilità precisa, pensata per l’uso quotidiano.