OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: preordini aperti

OnePlus amplia il proprio ecosistema con tre nuovi dispositivi annunciando l’apertura dei preordini per OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite.
I preordini sono già disponibili sul sito ufficiale del brand, mentre la distribuzione verrà progressivamente estesa nelle prossime settimane anche ad altri canali.
OnePlus 15R: lo smartphone da gamer
Il OnePlus 15R si posiziona come uno degli smartphone più performanti dell’attuale lineup dell’azienda. Al centro dell’esperienza c’è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, frutto di una collaborazione durata 24 mesi tra Qualcomm e OnePlus. Il dispositivo è il primo a debuttare a livello globale con questa piattaforma, che promette un incremento del 36% nelle prestazioni CPU, dell’11% lato GPU e un miglioramento del 46% nelle capacità AI rispetto alla generazione precedente.
A supporto troviamo RAM LPDDR5X Ultra e storage UFS 4.1, pensati per garantire reattività e multitasking fluido anche negli scenari più intensivi. Uno degli elementi distintivi è la batteria da 7.400 mAh, la più capiente mai utilizzata su uno smartphone OnePlus. Supporta la ricarica rapida 80W SUPERVOOC ed è progettata per mantenere almeno l’80% della capacità dopo quattro anni di utilizzo. La tecnologia Silicon Nanostack, con un contenuto di silicio del 15% nell’anodo, consente una maggiore densità energetica.
Il display è un AMOLED LTPS da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 165 Hz e densità di 450 ppi. La luminosità arriva fino a 1.800 nit, con possibilità di scendere fino a 1 nit tramite la funzione Reduce White Point. Sotto lo schermo è integrato un sensore di impronte ultrasonico, mentre un chip dedicato alla risposta tattile consente un touch sampling rate fino a 3.200 Hz.
Sul fronte fotografico, il OnePlus 15R integra una fotocamera frontale da 32 megapixel con autofocus, una principale da 50 megapixel con sensore IMX906 (lo stesso del OnePlus 15) e una ultra-grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 112°. I video possono essere registrati fino a 4K a 120 fps, con possibilità di editing direttamente sul dispositivo grazie al nuovo DetailMax Engine.
Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Charcoal Black e Mint Breeze, entrambe con finitura Velvet Glass, e vanta un’ampia gamma di certificazioni IP (IP66, IP68, IP69 e IP69K) per la resistenza ad acqua e polvere.
I preordini di OnePlus 15R sono aperti dal 17 dicembre 2025, mentre le consegne ufficiali partiranno il 15 gennaio 2026. I prezzi:
- 12+256 GB, disponibile in Charcoal Black e Mint Breeze, al prezzo di 729 €;
- 12+512 GB, disponibile solo in Charcoal Black, al prezzo di 829 €;
OnePlus Pad Go 2: economico con Dolby Vision e batteria enorme
Il OnePlus Pad Go 2 è pensato per produttività, intrattenimento e creatività. Monta un display da 12,1 pollici con formato 7:5 ReadFit, rapporto schermo-corpo dell’88,5%, densità di 284 ppi e copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3. Il pannello supporta Dolby Vision e raggiunge i 900 nit in modalità high brightness.
Il tablet è alimentato dal MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un octa-core a 4 nm certificato TÜV SÜD per la fluidità. La batteria da 10.050 mAh consente fino a 15 ore di riproduzione video, 53 ore di musica o fino a 60 giorni in standby. La ricarica avviene tramite 33W SUPERVOOC, con supporto anche alla ricarica inversa cablata per alimentare altri dispositivi.
Per la prima volta nella serie Pad Go è presente il supporto alla stylus, venduta separatamente, che offre bassa latenza, alta sensibilità e ricarica rapida: bastano 10 minuti per ottenere fino a mezza giornata di utilizzo.
Non mancano funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come AI Recorder e AI Summary, oltre al sistema di multitasking Open Canvas, che permette di gestire fino a tre finestre di app contemporaneamente.
Il tablet sarà disponibile nelle colorazioni Lavender Drift e Shadow Black. Quest’ultima introduce per la prima volta su un tablet OnePlus uno slot SIM, abilitando connettività 5G, chiamate e messaggistica direttamente dal dispositivo. In prossimità di uno smartphone OnePlus, il tablet può inoltre condividere la connessione dati consumando fino al 30% di batteria in meno rispetto a un hotspot tradizionale.
I preordini sono aperti dal 17 dicembre, mentre il dispositivo sarà disponibile all’acquisto su oneplus.com a partire dal 24 dicembre 2025 alle ore 10:00. I prezzi:
- 8+128 GB Wi-Fi: 349 €
- 8+256 GB 5G: 449 €
- Stylo: 79 €
- Cover protettiva: 39,99 €
OnePlus Watch Lite
Il OnePlus Watch Lite è lo smartwatch più sottile mai realizzato dall’azienda, con uno spessore di 8,9 mm e un peso di 35 grammi. L’obiettivo è combinare comfort e leggerezza con un set completo di funzioni per salute e fitness.
Tra le principali novità c’è il controllo wellness in 60 secondi, che fornisce una panoramica su salute cardiaca, qualità del sonno e benessere mentale, affiancato dalla valutazione Mind and Body per monitorare stress ed energia. Sono supportate oltre 100 modalità sportive, incluse 12 professionali come corsa, tennis e badminton. Per i runner, l’orologio è in grado di calcolare automaticamente la soglia del lattato dopo l’allenamento.
Il GPS dual-band L1/L5 assicura un tracciamento preciso, mentre la funzione di broadcast della frequenza cardiaca consente la condivisione dei dati in tempo reale con attrezzature compatibili. Il sistema operativo RTOS ottimizzato contribuisce a un’autonomia fino a 10 giorni. È inoltre possibile collegare lo smartwatch a due smartphone contemporaneamente, anche combinando dispositivi Android e iOS.
Il display è un AMOLED da 1,46 pollici con luminosità fino a 3.000 nit in modalità sport e tecnologia Aqua Touch per l’utilizzo con mani bagnate. La cassa in acciaio inox 316L è proposta nelle varianti Silver Steel e Black Steel, con cinturini in fluoroelastomero coordinati e oltre 350 watch face disponibili.
OnePlus Watch Lite sarà disponibile al prezzo di 179 €, mentre la base di ricarica sarà proposta a 29,99 € su oneplus.com. Le prevendite sono aperte dal 17 dicembre, mentre le vendite ufficiali partiranno il 24.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!