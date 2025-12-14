Onitsuka Tiger presenta la serie “Italian Made”, che unisce il design iconico del brand alla maestria artigianale italiana. Due modelli d’archivio, Mexico 66 e Fabre, vengono reinterpretati con pelle italiana e finiture vintage realizzate da maestri artigiani, trasformandosi in sneaker sofisticate ma fedeli all’anima casual. La Mexico 66 IM introduce una nuova silhouette con suola più spessa rispetto alla versione classica, esaltando la patina vissuta e aggiungendo un tocco contemporaneo. L’intera collezione è prodotta in Italia, valorizzando pellami rinomati per texture e durata.
Ne nasce una collezione che mantiene l’anima casual e sportiva delle silhouette originali, ma introduce un registro più ricercato, adatto tanto al quotidiano quanto a contesti più sofisticati.
Icone d’archivio, nuova vita in pelle italiana
I protagonisti della serie sono due modelli storici del marchio:
- Mexico 66, tra le sneaker più riconoscibili del catalogo Onitsuka Tiger;
- Fabre, silhouette d’archivio dal forte legame con il mondo sportivo.
In Italian Made, entrambi vengono riletti con pellami italiani e finiture che richiamano l’estetica del vissuto. Il design resta fedele all’impostazione originale: forma semplice e minimale, presenza delle strisce distintive Onitsuka Tiger, equilibrio tra linee pulite e dettagli mirati. La differenza la fa la materia: la pelle italiana, lavorata per risultare morbida, luminosa e in dialogo con la struttura della scarpa.
Mexico 66 IM: la silhouette storica cambia passo
All’interno della serie, la Mexico 66 IM spicca per una modifica chiave rispetto al modello classico: la suola è più spessa rispetto alla tradizionale struttura sottile della sneaker originale. Questa scelta mette in risalto la finitura vintage, che si percepisce anche nel profilo laterale, aggiunge una nuova presenza visiva alla scarpa ed introduce un’allure contemporanea che dialoga con le tendenze attuali.
La reinterpretazione non si limita alla suola: la pelle italiana, lavorata a effetto vissuto, conferisce alla Mexico 66 IM un’aria sofisticata ma rilassata, a metà tra sneaker lifestyle e oggetto di ricerca estetica.
La struttura resta versatile: ideale per chi vuole una calzatura che si muova con naturalezza tra uso quotidiano, contesti urbani e momenti in cui l’outfit richiede un elemento distintivo, senza eccessi.
Fabre Italian Made : carattere discreto, impronta heritage
Anche la Fabre entra a far parte della serie Italian Made con una rilettura che ne valorizza le origini d’archivio. Pur mantenendo la sua identità, il modello viene elevato dall’utilizzo di pellami italiani e da finiture curate che aggiungono profondità alla superficie. La forma resta fedele al suo passato sportivo, ma il trattamento della pelle e le lavorazioni vintage le conferiscono un carattere più urbano, adatto a chi cerca una sneaker che racconti una storia di heritage e qualità artigianale.
Le strisce laterali Onitsuka Tiger restano protagoniste, dialogando con le nuove superfici e diventando il punto di continuità tra passato e presente. Oggetti che raccontano un incrocio di culture – giapponese e italiana – attraverso un linguaggio fatto di artigianato, materiali selezionati e attenzione per il dettaglio, pensati per chi vede nella scarpa non solo un accessorio, ma una parte essenziale del proprio modo di esprimersi.
