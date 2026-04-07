Con Bleu Azur des Sommets, Akhor introduce una nuova interpretazione cromatica della collezione Le Temps en Équilibre. Il blu scelto dalla maison ginevrina prende spunto da un preciso momento dell’inverno alpino svizzero, quando cielo, luce e silenzio sembrano sospendere il tempo. Il risultato prende forma in due versioni dell’AK-10, entrambe con cassa coussin in acciaio da 39 mm e calibro di manifattura a carica manuale certificato COSC.
Un blu che nasce dal paesaggio alpino
Akhor lega esplicitamente questa tonalità a un istante preciso dell’inverno svizzero: il freddo che purifica l’orizzonte, il cielo limpido, il silenzio delle vette. È da qui che nasce un blu profondo ma nitido, pensato per esprimere una percezione del tempo più distesa e stabile. A ogni sguardo, il quadrante sembra cambiare leggermente intensità, restituendo un’impressione di luce in movimento e di profondità controllata.
Due versioni dello stesso AK-10
La nuova proposta si sviluppa in due orologi che condividono la stessa base tecnica ma si distinguono per esecuzione estetica.
- La prima versione presenta cassa e fibbia in acciaio, lunetta lucida e quadrante con motivo soleil nel colore Bleu Azur des Sommets. È il modello più essenziale del duo, quello che interpreta il blu in chiave più pura e lineare.
- La seconda variante introduce invece una lettura più preziosa, con cassa e fibbia in acciaio con diamanti, lunetta incastonata con 120 diamanti per 0,3 carati e fibbia déployante con 76 diamanti per 0,34 carati. In questo caso il quadrante adotta un motivo a nido d’ape, che cambia la percezione della superficie e rende la presenza del colore più vibrante e materica.
La cassa coussin e il linguaggio dell’equilibrio
Entrambe le versioni adottano una cassa coussin in acciaio da 39 mm con spessore di 11 mm, soluzione che conferisce al modello una presenza contemporanea. Il vetro è in zaffiro con trattamento antiriflesso interno, mentre il fondello trasparente in vetro zaffiro lascia osservare il movimento. L’impermeabilità è fino a 30 metri.
Il calibro AK10, manuale e certificato COSC
All’interno lavora il calibro AK10, progettato in esclusiva per Akhor e realizzato da Clamax. Si tratta di un movimento meccanico a carica manuale con certificazione COSC. Ha una frequenza a 28.800 alternanze/ora (4 Hz), riserva di carica di 60 ore, 117 componenti, 12 rubini e funzione stop secondi. Il movimento misura 31,30 mm di diametro per 3,90 mm di spessore ed è dotato di bilanciere-spirale con masselotte di regolazione.
Uno degli aspetti più interessanti è anche il lavoro di finitura. Il calibro mostra infatti anglage, Côtes de Genève a ventaglio, lavorazione delle ruote e viti esclusive con testa coussin.
Quadranti, lancette e dettagli distintivi
I due AK-10 condividono la stessa impostazione di lettura: ore e minuti con lancette rodiate a estremità luminescente, affiancate da una lancetta dei secondi rodiata con contrappeso a logo Akhor. Il quadrante è costruito su due dischi e utilizza un sistema brevettato di sospensione del disco superiore, altro elemento che aggiunge specificità tecnica al modello.
Nel modello con lunetta liscia, il quadrante soleil mette in risalto la profondità del blu e lavora sulla luce in modo più classico. Nella versione con diamanti, invece, il motivo a nido d’ape introduce una vibrazione diversa, più decorativa ma comunque ordinata. In entrambi i casi, il colore resta il vero protagonista.