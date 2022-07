La Manifattura di Alta Orologeria svizzera presenta Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2022: cinque nuove referenze da 37 e 43 mm che comprendono due modelli in titanio, due in oro bianco 18 carati incastonati e uno in ceramica nera. I quadranti con motivo Tapisserie riproducono l’idea di un equalizzatore (o vu meter) che si trova in tutti gli studi di registrazione.

Queste referenze sono dotate di due movimenti automatici con funzione ore, minuti e secondi, nonché del nuovo Calibro 5909 – montato sui modelli da 37 mm – e del Calibro 4309 – montato sui modelli 43 mm. Con la loro estetica originale, questi modelli celebrano le sinergie creative che la Manifattura intrattiene con il mondo della musica da numerosi anni.

Fin dalla sua fondazione, Audemars Piguet si è fortemente legata con il mondo della musica svolgendo un ruolo pionieristico nello sviluppo degli orologi con suoneria. Per quanto riguarda la collezione Royal Oak Offshore, ha visto nascere numerose collaborazioni con vari artisti, attingendo alle loro ispirazioni e a sua volta ispirandoli.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore 2022: la collezione

Oggi, i nuovi orologi Royal Oak Offshore celebrano questo rapporto di lunga data: quadrante con motivo Tapisserie che riproduce i motivi di un equalizzatore, perni zigrinati che ricordano le spine jack e protezioni della corona ispirate al fader dei mixer. Questi modelli automatici con funzione di ore, minuti e secondi, dotati di un vetro zaffiro curvo da ore 6 a ore 12 e di smussature più ampie, sfoggiano uno stile pop e colorato che talvolta è robusto ed elegante oppure prezioso e raffinato.

I primi due modelli di Royal Oak Offshore Automatico Music Edition sono concepiti in titanio in due diametri da 37 mm e da 43 mm, per adattarsi alle diverse dimensioni del polso. Entrambi presentano un quadrante blu che fa da sfondo alla colorata decalcomania del vu meter, creando un contrasto scintillante. Il quadrante è impreziosito dal monogramma AP applicato in oro bianco lucido a ore 12, così come dagli indici e dalle lancette delle ore e dei minuti, anch’essi in oro bianco 18 carati, dotati di un rivestimento luminescente per una visibilità ottimale, in particolare nel buio delle sale da concerto.

Il modello da 37 mm ha gli stessi codici estetici dei cronografi Royal Oak Offshore dello stesso diametro e presenta anche le smussature più ampie e il vetro curvo delle ultime edizioni da 43 mm. L’assenza della finestrella della data lascia tutto lo spazio al motivo colorato dell’equalizzatore.

L’orologio è accompagnato da un cinturino intercambiabile in caucciù blu con motivo “effetto mosaico” abbinato al colore del quadrante. È la prima volta che un modello da 37 mm è dotato del sistema dei cinturini intercambiabili introdotto dalla Manifattura nel 2021 sulla collezione Royal Oak Offshore. Tre cinturini supplementari in caucciù turchese, giallo e verde, anch’essi con motivo “effetto mosaico”, completano il modello.

La versione da 43 mm si aggiunge alla serie dei modelli lanciati nel 2021. È accompagnata da un cinturino intercambiabile in caucciù blu abbinato al quadrante e da tre cinturini aggiuntivi in caucciù turchese, giallo e verde in dotazione nella custodia dell’orologio. Grazie al fondello in vetro zaffiro e titanio che reca l’incisione “Limited Edition of 500 Pieces”, queste due referenze offrono una visuale unica sui movimenti automatici che li alimentano.

La nuova linea Royal Oak Offshore Automatico Music Edition include anche due modelli in oro bianco da 37 e 43 mm, con quadrante e lunetta incastonati di pietre colorate taglio “Harmony”. Entrambe le versioni sono dotate di un quadrante in avventurina blu che riproduce – come sui modelli in titanio – l’immagine di un vu meter musicale. I dieci colori che compongono le colonne dell’equalizzatore sono ottenuti grazie all’incastonatura invisibile di diverse pietre: rubini, peridoti, tsavoriti, zaffiri verdi, blu e arancio. Pietre di colore simile (rubini, tsavoriti e zaffiri gialli, arancio, verdi e blu) impreziosiscono anche la lunetta di entrambe le referenze, abbinandosi armoniosamente ai toni del quadrante.

Il taglio “Harmony” è stato sviluppato per dare più vita alle pietre molto fini. Gli angoli di taglio del padiglione sfaccettato di ogni pietra sono stati adattati per offrire una riflessione ottimale mantenendo il massimo del colore, nonostante l’estrema sottigliezza delle pietre (0,65 mm per il quadrante). Questa tecnica permette anche di nascondere le scanalature necessarie per l’incastonatura invisibile utilizzata sul quadrante. L’incastonatura invisibile è una tecnica rara che permette una resa estremamente fine (al massimo 0,85 mm per il quadrante). Per riprodurre il gioco di luce sul quadrante, anche le pietre sulla lunetta presentano il taglio “Harmony” – una novità del settore per le pietre di dimensione maggiore.

La referenza da 37 mm è decorata con 166 pietre per un totale di 3,7 carati, mentre la variante da 43 mm risplende grazie a 230 pietre per un totale di 6,15 carati. Come i modelli in titanio, queste due referenze presentano il monogramma AP lucido applicato a ore 12 insieme a indici e lancette in oro bianco 18 carati. Impreziosite da un cinturino intercambiabile blu – con motivo “effetto mosaico” per la referenza da 37 mm – e da tre cinturini in caucciù supplementari in turchese, giallo e verde.

Questa nuova linea dedicata alla musica è completata da un modello da 43 mm di diametro progettato in ceramica nera. La sua estetica monocromatica crea un contrasto con gli elementi in titanio: i perni che ricordano il motivo delle spine jack, le protezioni della corona ispirate ai fader e la fibbia ad ardiglione del cinturino.

In contrasto con la sobrietà del pezzo, l’equalizzatore, costituito da una decalcomania di 10 colori diversi sul motivo Tapisserie, illumina il quadrante conferendo un look molto contemporaneo. Il fondello in titanio e vetro zaffiro, che rivela le rifiniture a mano del movimento, reca l’incisione “Limited Edition of 250 Pieces”. Questo moderno segnatempo dai vividi contrasti è completato da un cinturino intercambiabile in caucciù nero abbinato al colore della cassa. Tre cinturini in caucciù supplementari in turchese, giallo e verde permettono di variare lo stile in base all’umore.

Tutti i modelli sono dotati di un fondello in vetro zaffiro che rivela le decorazioni emblematiche dell’Alta Orologeria, come le Côtes de Genève, la satinatura, la perlatura, i traits tirés e le smussature lucide, nonché la massa oscillante della collezione in oro rosa 22 carati con rivestimento nero NAC.

