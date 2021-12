Bell & Ross BR 05 Horolum: l’orologio per la vita urbana

Il BR 05 Horolum si ispira alla mineralità del cemento e all’essenzialità dell’architettura contemporanea.

Bell & Ross BR 05 Horolum: la serie Horolum ritorna nel 2021 con una nuova versione ispirata alla collezione BR 05. Questa famiglia

sporty-chic è stata pensata per la vita urbana. Gli orologi che la compongono rivisitano l’iconica cassa della Maison, arrotondandone gli angoli per un risultato più elegante e alla moda.

I bracciali integrati full metal si fondono con le casse per formare un insieme coerente. Il BR 05 Horolum riprende dal primo BR 03-92 Horolum l’acciaio micropallinato della cassa e il rivestimento fotoluminescente degli indici del quadrante.

Bell & Ross BR 05 Horolum: caratteristiche

Il nuovo BR 05 Horolum adotta riferimenti più urbani, più minerali. Le sue linee e finiture si ispirano all’architettura contemporanea e rendono omaggio alle forme minimaliste e tecniche degli edifici moderni, la cui muratura in cemento a vista richiama la mineralità e dunque la città.

Le lancette e gli indici del BR 05 Horolum sono ricoperti di Super-LumiNova C5, il rivestimento fotoluminescente più potente che esista. Esso immagazzina la luce molto rapidamente e poi la rilascia di nuovo nell’oscurità con un’intensità duratura, assicurando così un’elevata luminescenza e un’ottima leggibilità notturna. Il suo colore verde, nitido durante il giorno, acquisisce ancora più intensità di notte. Brilla letteralmente.

La serie Horolum ha riscosso grande successo, diventando una finitura caratteristica di Bell & Ross. Questa collezione è caratterizzata dall’utilizzo esclusivo dell’acciaio, anche per il bracciale. Il metallo beneficia di un’innovativa finitura micropallinata che conferisce un aspetto opaco minerale e crea un’impressione di purezza.

Il quadrante è in acciaio micropallinato come la cassa e l’insieme forma un tutto omogeneo. Il design grafico ricerca la purezza e la leggibilità. Vengono mantenute solo le indicazioni essenziali. Gli indici fotoluminescenti consentono una lettura ottimale dell’ora al buio.

Il fondello dell’orologio in vetro zaffiro offre una splendida vista sul meccanismo svizzero automatico CAL.321. Come spesso accade, Bell & Ross sceglie l’originalità. In generale nell’orologeria la massa oscillante ha la forma di un semicerchio di metallo.

Questa forma crea il disequilibrio che causa il movimento e dà energia al meccanismo e in questo caso la massa oscillante è a 360°. Il suo design tecnico si ispira ai cerchi delle auto sportive. Questo BR 05 Horolum è un’edizione boutique limitata a 250 esemplari.

