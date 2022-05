Breguet Tradition Quantième Rétrograde: stile contemporaneo

Il nuovo segnatempo presenta un forte contrasto tra il blu monocromatico applicato sul quadrante e il movimento antracite.

Breguet Tradition Quantième Rétrograde: il segnatempo 7597 trae ispirazione dalle origini della Maison. Dalla forma dei ponti al paracadute, dalla dimensione del bilanciere e quella delle ruote, tutti i componenti sono implicitamente ispirati al movimento degli orologi da sottoscrizione e a tatto creati da Abraham-Louis Breguet.

Breguet Tradition Quantième Rétrograde: caratteristiche

Il nuovo Quantième Rétrograde cattura senza dubbio l’attenzione grazie all’architettura simmetrica del suo calibro. Il quadrante realizzato in oro è decorato con il motivo “Clous de Paris” con lavorazione guilloché realizzata a mano e presenta tradizionali cifre romane e lancette a “pomme”. Proprio come gli orologi da cui trae origine, il quadrante è fissato da tre viti.

Inoltre, il modello 7597 è dotato di una data retrograda, caratteristica emblematica del marchio. Il fondatore della Maison fu infatti uno dei primi orologiai a mettere a punto un orologio provvisto di questa complicazione. A causa della distanza tra il centro e il quadrante della data, è stata sviluppata una lancetta in acciaio azzurrato a più livelli per poter scorrere sui meccanismi. Inoltre, per migliorare la leggibilità della data, il suo sottoquadrante si estende su 180° e presenta un rivestimento blu che richiama quello del quadrante.

Le cifre invece si alternano tra decalcomanie in polvere argentata e cabochon d’oro. Per impostare la data, la persona che lo indossa deve semplicemente svitare il pulsante situato a ore 10:00, quindi premere la lancetta in successione fino a raggiungere la data desiderata. Infine, per regalare alla creazione intensità a livello visivo, la platina e i ponti sono decorati con un trattamento antracite.

Breguet Tradition Quantième Rétrograde: il movimento

La cassa in oro bianco da 40 mm di diametro racchiude il movimento a carica automatica 505Q, dotato di uno scappamento ad àncora in linea inversa e di anse in silicio. Questo materiale, dalle molteplici proprietà, è utilizzato anche per la realizzazione della spirale Breguet. Oltre a essere resistente alla corrosione e all’usura, non risente dei campi magnetici e migliora il cronometraggio del segnatempo.

Il bilanciere del nuovo Tradition Quantième Rétrograde oscilla a una frequenza di 3 Hz e presenta una riserva di carica di 50 ore. Con i suoi 269 componenti, il movimento è dotato di uno spessore di 8,7 mm. Mentre il quadrante mostra un’architettura affascinante, il fondello in vetro zaffiro lascia intravedere la massa oscillante in oro, la cui forma richiama quella presente sull’orologio perpetuo creato da Abraham-Louis Breguet nel 1780.

Il nuovo Tradition 7597 è disponibile con un cinturino in alligatore blu notte con fibbia ad ardiglione in oro.

