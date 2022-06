Corum Bubble Skull X Ray 2022: il nuovo segnatempo in edizione limitata

Corum Bubble Skull X Ray 2022: tra i primi orologi Bubble che hanno fatto il loro debutto nel 2000, si annovera un segnatempo che presenta un teschio stilizzato sul quadrante. Wunderman, che aveva appena acquisito il brand, era ossessionato con la vita, la morte e il concetto del Día de los Muertos, una celebrazione nella quale gli amici e la famiglia si riuniscono ad onorare la morte in maniera gioiosa.

Corum Bubble Skull X Ray 2022: il video

Artefice del proprio successo, durante gli anni dell’occupazione nazista in Polonia è stato costretto a nascondersi in una scuola per ciechi ed è emigrato all’età di 10 anni a Los Angeles, negli Stati Uniti. Wunderman ha sempre assaporato nel corso della sua vita l’insolito e il non convenzionale. Con il Bubble, il suo scopo è stato quello di creare un punto di rottura con il mondo orologiero dell’epoca e affermarsi in modo nuovo.

Nel momento della realizzazione del Bubble 44mm, Wunderman ha detto di essere stato ispirato da un orologio diving sperimentale del 1960, equipaggiato da un enorme vetro curvo. Egli ha abbinato questo look bombato, dagli effetti distorti, con dei quadranti creativi a tema ed il resto, come si suol dire, è storia.

Disegnato appositamente per essere differente e per affermare una personalità realmente individuale, il Bubble è divenuto molto velocemente un’icona del nuovo millennio, con una varietà di interpretazioni intriganti realizzate nel corso degli anni. Queste includono temi ludici e alcune volte maliziosi, che vanno dal Bubble Jolly Roger al Bubble Lucifer, Bats, Nightflyer e molti altri. Nel corso degli ultimi sei anni, Corum ha anche intrapreso diverse collaborazioni con vari artisti rinomati al fine di donare nuova vita a questo modello.

Oggi, per celebrare il raggiungimento della maggiore età di questo orologio iconico, e l’uomo dinamico che vi è dietro, Corum ha realizzato un modello in serie limitata con gli stessi tratti distintivi che hanno reso famoso il Bubble, ma con un tocco contemporaneo e creativo.

Corum Bubble Skull X Ray 2022: caratteristiche

Il Bubble Skull X Ray rende omaggio alle sue radici con un teschio altamente stilizzato e realistico, posizionato nel centro del quadrante. Mentre con la luce il grande vetro zaffiro a cupola distorce leggermente l’immagine, al buio è chiaramente visibile in quanto è totalmente luminescente: dirompente sia di giorno che di notte. Quando cala la notte, lo scheletro si illumina di verde, emanando un appeal misterioso e allo stesso tempo provocatorio. Per completare il cerchio della luminescenza, Corum ha arricchito il cinturino in alligatore sintetico, rivestito in caucciù, con delle cuciture verde fluo.

Il cuore dell’orologio è animato dal movimento automatico CO 082 che batte al ritmo di 4Hz e garantisce 42 ore di riserva di carica. È realizzato in acciaio inossidabile rivestito con trattamento PVD nero e il fondello è in vetro zaffiro che permette la vista del movimento. Sia il vetro del quadrante che quello del fondello sono rivestiti con trattamento antiriflesso.

Impermeabile fino a 100 metri, questo segnatempo, realizzato in edizione limitata di 666 esemplari, sfoggia una cassa da 47 mm che mostra ore, minuti, con lancetta dei secondi in verde luminescente.

